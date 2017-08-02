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https://sport.mail.ru/news/boxing/30560228/
2 августа 2017, 10:05 | Бокс | Vesti.kz

Фондю: Жакиянов заслуживает поддержки страны. Надеюсь, на этот раз в Казахстане покажут его объединительный бой

Менеджер чемпиона мира по версии WBA (Super) в легчайшем весе казахстанского боксера Жаната Жакиянова (27−1, 18 КО) Филипп Фондю рассказал некоторые подробности относительно подготовки своего подопечного к объединительному поединку. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он также призвал казахстанцев поддержать соотечественника.

В октябре ZZ встретится с чемпионом мира по версии IBF. Увеличить
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Ранее Фондю официально анонсировал объединительный поединок Жакиянова с обладателем титула IBF в легчайшем весе ирландцем Райаном Барнеттом. Бой состоится 21 октября в Белфасте (Северная Ирландия) на SSE Arena.

«С тех пор, как мы начали работать вместе, с 20 мая 2011 года, Жанат показал мне, что у него есть талант и характер, чтобы достичь больших высот в этом виде спорта. Став чемпионом WBA в Толедо, в поединке против Роуши Уоррена, ZZ доказал, что он настоящий чемпион, потрясающий конкурент и преданный спортсмен. Его следующая задача — отправиться в Белфаст, чтобы объединить титулы WBA и IBF в борьбе с новым чемпионом IBF Райаном Барнеттом.

Жанат, который уже занят тренировочным процессом дома, отправится в Великобританию в ближайшие дни, чтобы принять участие в пресс-конференции, организованной телевидением Matchroom и Sky. Затем, ZZ будет готовиться к бою в Гайде, в Хаттон-Трэвел, под руководством Рикки Хаттона и Майка Джексона, который до сих пор делал свою работу на высшем уровне.

Лично я уверен, что Жанат объединит титулы чемпиона мира в Белфасте! Добавлю, что Жакиянов сразу сказал мне, когда обсуждался поединок с Райаном, что ему очень нравится этот вызов, так как Барнетт стал чемпионом мира IBF совсем недавно, и что это будет первый раз, когда объединение титулов пройдет в Белфасте. Надеюсь, что на этот раз телевидение в Казахстане будет транслировать объединение титулов, так как Жанат, безусловно, заслуживает поддержки своей страны за свои достижения, — прокомментировал Фондю.

Напомним, Жакиянов 11 февраля в Толедо (США) победил американца Роуши Уоррена раздельным решением судей и завоевал два пояса — WBA (Super) и IBO в легчайшем весе. Однако от титула IBO команда отказалась еще до поединка.

В свою очередь непобежденный Барнетт (17−0, 9 КО) 11 июня выиграл бой за титул чемпиона мира по версии IBF в легчайшем весе против англичанина Ли Хэскинса (34−4, 14 КО).

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