Профессиональный и любительский бокс объединят в Беларуси
1 августа, Минск/ Александр Жибуль — БЕЛТА/. Профессиональный и любительский бокс объединят в Беларуси. Об этом сегодня на
пресс-конференции в столичном Дворце спорта рассказал корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской федерации бокса Дмитрий Тихомолов.
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Видимо, что-то случилось...
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«Мы уже готовим документы, чтобы объединить любительский и профессиональный бокс под одной крышей. Сейчас все зависит от Министерства спорта и Министерства юстиции. В западных странах и России эти вопросы решены, а у нас еще
Турнир проводится в честь Героя Советского Союза, заслуженного деятеля физической культуры Виктора Ливенцева с 2009 года (ранее проводился на призы минского Дворца спорта). Во время Великой Отечественной войны Виктор Ливенцев был одним из руководителей Бобруйского антифашистского подполья и партизанского движения в Беларуси.
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