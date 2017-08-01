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https://sport.mail.ru/news/boxing/30557145/
1 августа 2017, 21:31 | Бокс | БЕЛТА

Профессиональный и любительский бокс объединят в Беларуси

1 августа, Минск/ Александр Жибуль — БЕЛТА/. Профессиональный и любительский бокс объединят в Беларуси. Об этом сегодня на пресс-конференции в столичном Дворце спорта рассказал корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской федерации бокса Дмитрий Тихомолов.

По словам председателя Белорусской федерации бокса Дмитрия <span class=error>Тихомолова</span> такой шаг позволит <nobr>боксерам-профессионалам</nobr> участвовать в Олимпийских играх что укрепит национальную команду. Увеличить
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«Мы уже готовим документы, чтобы объединить любительский и профессиональный бокс под одной крышей. Сейчас все зависит от Министерства спорта и Министерства юстиции. В западных странах и России эти вопросы решены, а у нас еще что-то делят», — рассказал Дмитрий Тихомолов. По его словам, такой шаг позволит боксерам-профессионалам участвовать в Олимпийских играх, что укрепит национальную команду. Также председатель федерации добавил, что на международном турнире по боксу класса А памяти Виктора Ливенцева, который пройдет 1—6 августа, впервые в пяти весовых категориях выступят девушки.

Турнир проводится в честь Героя Советского Союза, заслуженного деятеля физической культуры Виктора Ливенцева с 2009 года (ранее проводился на призы минского Дворца спорта). Во время Великой Отечественной войны Виктор Ливенцев был одним из руководителей Бобруйского антифашистского подполья и партизанского движения в Беларуси.

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