Профессиональный и любительский бокс объединят в Беларуси

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«Мы уже готовим документы, чтобы объединить любительский и профессиональный бокс под одной крышей. Сейчас все зависит от Министерства спорта и Министерства юстиции. В западных странах и России эти вопросы решены, а у нас еще что-то делят», — рассказал Дмитрий Тихомолов. По его словам, такой шаг позволит боксерам-профессионалам участвовать в Олимпийских играх, что укрепит национальную команду. Также председатель федерации добавил, что на международном турнире по боксу класса А памяти Виктора Ливенцева, который пройдет 1—6 августа , впервые в пяти весовых категориях выступят девушки.

Турнир проводится в честь Героя Советского Союза, заслуженного деятеля физической культуры Виктора Ливенцева с 2009 года (ранее проводился на призы минского Дворца спорта). Во время Великой Отечественной войны Виктор Ливенцев был одним из руководителей Бобруйского антифашистского подполья и партизанского движения в Беларуси.