Как Головкин отказался фотографироваться со своим фанатом
Сайт TerezOwens.com, публикующий различные «закулисные» новости из мира спорта, обратил внимание на случай с казахстанским боксером Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«Вчера мне довелось быть в Малибу, в Калифорнии, и там я увидел GGG с его женой Алиной. Его узнал лишь я и
Напомним, свой следующий бой Головкин проведет 16 сентября в
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