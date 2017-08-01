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https://sport.mail.ru/news/boxing/30553029/
1 августа 2017, 14:22 | Бокс | Чемпионат.com

Тренер Гарсии: Майки готов сразиться с Ломаченко в ноябре, это лёгкий бой

Роберт Гарсия, брат и тренер Майки Гарсии, заявил о готовности мексиканского боксёра встретиться на ринге с украинцем Василием Ломаченко в последнем месяце осени.

29 июля Майки, которому принадлежит титул чемпиона мира WBO в лёгком весе, успешно дебютировал в первом полусреднем весе, одержав победу по очкам. Ломаченко на данный момент владеет владеет поясом WBO в первом лёгком весе.

«Просто позвоните нам. Мы готовы драться в ноябре. Это будет лёгкий поединок. Давайте организуем его в ноябре. Посмотрим, позвонят ли они мне. Готов поспорить, что нет», — рассказал Роберт Гарсия в интервью ES News Reporting.
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