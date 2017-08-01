Американский эксперт: Бой Ислам — Кук может завершиться самым неожиданным исходом
Американский эксперт Джо Мак, работающий в команде профессионального боксера Бобби Ганна (23−7−1, 20 КО), в беседе с корреспондентом Vesti.kz подчеркнул, что от противостояния казахстанца Каната Ислама (24−0, 19 КО) и канадца Брэндона Кука (18−0, 11 КО) можно ожидать любого исхода.
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«Я думаю, что Ислам является фаворитом. Тем не менее, судя по последним боям Кука, канадец не слабый боец. Впервые у Ислама в оппозиции непобежденный боксер. Это создаст трудности, если казахстанец не сможет пошатнуть соперника в начале боя. Кук неплохо держит удар и в неожиданный момент может контратаковать. Это противостояние может завершиться самым неожиданным исходом», — отметил Джо Мак.
Добавим, американский журналист и комментатор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри заявил, что канадец представляет реальную угрозу Исламу. В свою очередь известный канадский эксперт в области профессионального бокса Шон Смит выразил опасения по поводу домашнего судейства в Казахстане.
Свой последний бой Кук провел в конце января этого года, победив досрочно своего соотечественника Стивена Батлера (19−1−1, 16 КО), но после поединка возникли беспорядки, в ходе которых в голову ему прилетело ведро со льдом.
Ранее
Напомним, что бой Ислама с Куком станет главным событием вечера бокса, который пройдет 9 сентября в Астане.
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