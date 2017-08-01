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«Я думаю, что Ислам является фаворитом. Тем не менее, судя по последним боям Кука, канадец не слабый боец. Впервые у Ислама в оппозиции непобежденный боксер. Это создаст трудности, если казахстанец не сможет пошатнуть соперника в начале боя. Кук неплохо держит удар и в неожиданный момент может контратаковать. Это противостояние может завершиться самым неожиданным исходом», — отметил Джо Мак.

Добавим, американский журналист и комментатор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри заявил, что канадец представляет реальную угрозу Исламу. В свою очередь известный канадский эксперт в области профессионального бокса Шон Смит выразил опасения по поводу домашнего судейства в Казахстане.

Свой последний бой Кук провел в конце января этого года, победив досрочно своего соотечественника Стивена Батлера (19−1−1, 16 КО), но после поединка возникли беспорядки, в ходе которых в голову ему прилетело ведро со льдом.

Ранее из-за нехватки средств для оплаты тренировочного процесса Кук начал продавать футболки. В течение последних десяти лет свою боксерскую карьеру он совмещал с установкой окон и дверей, но недавно ушел с работы и может тренироваться в течение всего дня, как и положено полноценному бойцу.

Напомним, что бой Ислама с Куком станет главным событием вечера бокса, который пройдет 9 сентября в Астане.