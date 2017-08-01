Владимир Кличко прочитал курс лекций в университете Санкт-Галлена

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По словам Владимира, в начале его первой лекции многие студенты относились к нему скептически, но довольно быстро изменили свое мнение.

«Признаю, что видел вопрос в глазах некоторых студентов, когда впервые пришел читать лекции. Было видно, что они спрашивали: «Что нам может рассказать боксер? Что он может рассказать об менеджменте?».

Они знали меня, как человека из ринга. Человека без рубашки. Но уже к концу дня все эти вопросительные знаки исчезли. Плюс, я действительно через спорт узнал много вещей, которые делают менеджеров успешными.

Никто не фокусируется на цели лучше, чем профессиональный спортсмен. Ему, как и менеджерам, нужна выносливость, ловкость, концентрация и координация, а также смелость и дисциплина. У меня есть большой опыт во всем этом, что я и пытался передать в лекциях.

Много людей думает, что я умею только заниматься боксом. И знаете что? Мне нравится эта недооценка, я считаю ее большим преимуществом. Тот, кто недооценил соперника на ринге, практически проиграл. Это же касается и предпринимательской деятельности, — сказал Кличко в интервью Finanzen.