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В минувшие выходные Чарло стал обязательным претендентом на чемпионский титул по версии WBC, которым владеет казахстанец Геннадий Головкин. Такую «привилегию» он заслужил своей досрочной победой над аргентинцем Хорхе Хейландом. В своем последнем интервью американец сделал громкое заявление о том, что «Головкин, “Канело”, Сондерс, Лемье — никто из них не сможет побить меня».

«Сначала я хотел бы увидеть Джермалла Чарло против, например, Давида Лемье. Посмотреть, как он будет выглядеть с ним. Мне кажется, Чарло нужен бой с крепким средневесом, чтобы получить еще чуть больше опыта.

Если он уверенно пройдет того же Лемье, тогда он реально может оказать конкуренцию Головкину или Альваресу. Но он точно талантливый боец, и при должной подготовке и опыте может создать серьезные проблемы лидерам дивизиона, — отметил Стангрит.

Отметим, что ранее Чарло высказывал о своем желании провести бой с Геннадием Головкиным или Саулем «Канело» Альваресом. Но позже заявил о том, что не стремится во что бы то ни стало заполучить эти поединки. Однако, по его словам, он идет к тому уровню, когда в будущем казахстанец и мексиканец не смогут отказаться от встречи с ним на ринге.