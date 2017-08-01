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https://sport.mail.ru/news/boxing/30551738/
1 августа 2017, 13:01 | Бокс | Sports.kz

Джейкобс рассказал, что нужно «Канело» для победы над Головкиным

Американец Дэниэл Джейкобс, комментируя предстоящий бой Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса, назвал, что необходимо мексиканцу для достижения успеха, сообщает Sports.kz.

Американец <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс комментируя предстоящий бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Сауля</span> <span class=error>Канело</span> Альвареса назвал что необходимо мексиканцу для достижения успеха сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Это очень интересный поединок. Я всегда был уверен, что верх возьмет более крупный и сильный боец, потому как у них обоих наступательные стили. «Канело» является менее крупным, и если он сможет внести определенные корректировки и выдержать удары Головкина, тогда бой выйдет занятным. Но если он не сможет их выдержать, то [победа Головкина] — лишь вопрос времени. И конечно, я бы хотел встретиться с победителем, — заявил Джейкобс, слова которого приводит Boxingnews24.com.

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