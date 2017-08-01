Джейкобс рассказал, что нужно «Канело» для победы над Головкиным

— Это очень интересный поединок. Я всегда был уверен, что верх возьмет более крупный и сильный боец, потому как у них обоих наступательные стили. «Канело» является менее крупным, и если он сможет внести определенные корректировки и выдержать удары Головкина, тогда бой выйдет занятным. Но если он не сможет их выдержать, то [победа Головкина] — лишь вопрос времени. И конечно, я бы хотел встретиться с победителем, — заявил Джейкобс, слова которого приводит Boxingnews24.com.