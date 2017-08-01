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https://sport.mail.ru/news/boxing/30551098/
1 августа 2017, 12:12 | Бокс | Чемпионат.com

Фроч: Мейвезер не должен подвести боксёрский мир

Бывший чемпион мира Карл Фроч считает, что у Конора Макгрегора почти нет шансов на победу в бою с Флойдом Мейвезером-младшим.

Бывший чемпион мира Карл <span class=error>Фроч</span> считает что у <span class=error>Конора</span> Макгрегора почти нет шансов на победу в бою с <span class=error>Флойдом</span> <nobr>Мейвезером-младшим.</nobr> Увеличить
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Тем не менее у Фроча вызывает обеспокоенность возраст Мейвезера (американцу уже исполнилось 40 лет) и то, что он не дрался на протяжении двух лет.

«Любой, кто хоть что-то понимает в боксе, не даёт шансов Конору Макгрегору. Я ожидаю, что Флойд Мейвезер выиграет, но он не должен подвести мир бокса. Я надеюсь, что он победит ради бокса. Это удивительное событие, которого я ожидаю с нетерпением.

Макгрегор должен крепко попасть (по Флойду) в начале боя, чтобы иметь какие-то шансы, но любой, кто знает бокс, не даст ему ни единого шанса. Эта миссия невыполнима.

29-летний Макгрегор выйдет на ринг против 40-летнего боксёра, который пару лет был на пенсии. Когда уходишь в отставку, то чувствуешь, как становишься “мягким”. Кроме того, у Флойда “хрупкие” руки, вопрос в том, как проходит его тренировочный лагерь. Я просто ищу какие-то положительные моменты для Конора. Нынешний Мейвезер — это уже не тот боксёр, какого мы знали три-четыре- пять лет назад, когда он был лучшим. Посмотрим, что будет», — цитирует Фроча BoxingScene.
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