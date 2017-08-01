Фроч: Мейвезер не должен подвести боксёрский мир
Бывший чемпион мира Карл Фроч считает, что у Конора Макгрегора почти нет шансов на победу в бою с Флойдом
Мейвезером-младшим.
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Видимо, что-то случилось...
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Тем не менее у Фроча вызывает обеспокоенность возраст Мейвезера (американцу уже исполнилось 40 лет) и то, что он не дрался на протяжении двух лет.
«Любой, кто хоть
Макгрегор должен крепко попасть (по Флойду) в начале боя, чтобы иметь
29-летний Макгрегор выйдет на ринг против 40-летнего боксёра, который пару лет был на пенсии. Когда уходишь в отставку, то чувствуешь, как становишься “мягким”. Кроме того, у Флойда “хрупкие” руки, вопрос в том, как проходит его тренировочный лагерь. Я просто ищу
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