Что будем делать дальше, Майки?

Одновременно в самом большом городе США Нью-Йорке, на Барклайз Арене проходила встреча двух талантливейших боксеров Майки Гарсии и Эдриэна Бронера.

Перед главным событием вечера прошел поединок, в котором Джермалл Чарло нокаутировал Себастьяна Хейланда. Этот поединок прошел в среднем весе. Ситуация в этой весовой категории становится интереснее. Здесь собралась россыпь прекрасных боксеров: Дениэл Джейкобс, более чем достойно выступивший в бою с Головкином, Давид Лемье, восстановившийся и реабилитировавшийся после сокрушительного поражения от того же Головкина, Билли Джо Сондерс обладатель чемпионского пояса WBO, Крис Юбенк мл., который, после Всемирной боксерской суперсерии жаждет встретится с победителем пары Головкин-Альварес или же реабилитировать свое единственное спорное поражение соотечественнику Сондерсу и, теперь еще Джермалл Чарло, показавший себя во всей красе.

В главном событии вечера, в промежуточном весе 140 фунтов схлестнулись два антипода, почти совершенные образцы хорошего и плохого парня: Майки Гарсия и Эдриэн Бронер. Гарсия — чемпион мира в трех весовых категориях, продолжает работать в полиции, не смотря на свои гонорары и славу, никогда не был замешан в скандалах, даже судебная тяжба с Top Rank из-за чего он не выступал почти два года не подпортила его имидж. И Бронер — чемпион мира в четырех весовых категориях, скандалист и пьяница, который по делу о нахождении за рулем в нетрезвом виде, пьяный пришел на суд, а после, по делу того, что он пьяный пришел на суд, американский боксер опоздал на слушание почти на три часа и снова пришел пьяный. Машину Бронера обстреливали несколько раз, он то ссорился, то мирился с Флойдом Мэйвезером, унижал своих оппонентов и матерился в каждом своем интервью, будь то на центральном канале, телешоу или же в разговоре с журналистами.

Россиянам он запомнился поединком с Хабибом Аллахвердиевым, когда Бронер танцевал, плясал и всеми возможными способами унижал своего противника, а на бой против Гарсии он вообще вышел в халате, шортах и перчатках цветах мексиканского флага, как когда-то сделал Мейвезер в бою с Де Ла Хойей. Точно также, как и характеры этих двух боксеров вне ринга, внутри, во время боя они кардинально отличались друг от друга. Майки показывал свою боксерскую выучку, нанося аккуратные комбинации из-за джеба, никогда не теряя баланса и работая в своей академичной манере, при этом постоянно менял углы атак и держа руки у подбородка. Эдриэн же то защищался плечом, в стиле «филадельфийской ракушки», как его покровитель Флойд, то стоял с высоко поднятыми руками, открывая корпус. Он бросал свои «ленивые» джебы, о чем его несколько раз заставил пожалеть Гарсия и стоял у канатов, не контратакуя.

По-настоящему Бронер включился в бой только девятом раунде, когда уже было поздно что-либо менять. Все понимали, что он проиграл. Гарсия чудовищным образом перебил соперника. 783−400 такая разница в выброшенных двумя боксерами ударах. Гарсия отбивал корпус своего оппонента, как сам потом признался, пересиливая себя, ведь не является откровенным «боди панчером». А его правая рука из раза в раз находила брешь в обороне Бронера. Итог, победа по очкам 117−111, 116−112, 116−112.

Теперь, после такой выдающейся победы перед Гарсией встал выбор, что же делать дальше? Он выиграл у Бронера в промежуточном весе, 140 фунтов, и как сам сказал ему даже легче работать, ведь не приходится почти ничего сгонять. У самого Майки спросили на счет боя с тремя оппонентами, на что он ответил, что готов к любому: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес и Теренс Кроуфорд!

Бой с украинской суперзвездой профессионального бокса, наверное, обладателем самой совершенной боксерской техники среди современных боксеров может пройти в родной для Майки категории 135 фунтов. Для этой категории он довольно большой и рослый боксер, где отличается своей мощью и силой удара с которой приходится считаться любому оппоненту. Ломаченко для этого поединка придется подняться в весе еще на 5 фунтов и встретится с соперником, который хорош на ногах и может не позволить так легко закручивать себя, как, к примеру, стоящий на полной ступне Николас Уолтерс. К тому же Майки достаточно силен, чтобы доставить много проблем Василию, особенно, если тот заиграется в своих атаках и пропустит тяжелый удар. Этот бой будет безусловно денежным и увлекательным, и интересным со спортивной точки зрения, но помехами могут стать Top Rank, который представляет украинца и с которым судился Гарсия и телеканалы HBO на котором боксирует Ломаченко и Showtime с Майки соответственно.

Хорхе Линарес, венесуэльский правша с очень быстрыми руками, является чемпионом все в той же весовой категории 135 фунтов, легкий вес, но по версии WBA. Он уже проигрывал, три раза и все три раза нокаутом, но последний раз пять лет назад. На май 2017 года, авторитетные Boxrec и The Ring ставили Линареса на первое место среди легковесов в мире. Это может классический быть поединок быстрого боксера и боксера с очень сильным ударом, и, как показал бой с Бронером, с прекрасным таймингом, который может стать решающим фактором.