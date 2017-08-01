Что будем делать дальше, Майки?
Прошлая неделя запомнилась турниром UFC, который показывало отечественное телевидение.
Одновременно в самом большом городе США
Перед главным событием вечера прошел поединок, в котором Джермалл Чарло нокаутировал Себастьяна Хейланда. Этот поединок прошел в среднем весе. Ситуация в этой весовой категории становится интереснее. Здесь собралась россыпь прекрасных боксеров: Дениэл Джейкобс, более чем достойно выступивший в бою с Головкином, Давид Лемье, восстановившийся и реабилитировавшийся после сокрушительного поражения от того же Головкина, Билли Джо Сондерс обладатель чемпионского пояса WBO, Крис Юбенк мл., который, после Всемирной боксерской суперсерии жаждет встретится с победителем пары
В главном событии вечера, в промежуточном весе 140 фунтов схлестнулись два антипода, почти совершенные образцы хорошего и плохого парня: Майки Гарсия и Эдриэн Бронер. Гарсия — чемпион мира в трех весовых категориях, продолжает работать в полиции, не смотря на свои гонорары и славу, никогда не был замешан в скандалах, даже судебная тяжба с Top Rank
Россиянам он запомнился поединком с Хабибом Аллахвердиевым, когда Бронер танцевал, плясал и всеми возможными способами унижал своего противника, а на бой против Гарсии он вообще вышел в халате, шортах и перчатках цветах мексиканского флага, как
Теперь, после такой выдающейся победы перед Гарсией встал выбор, что же делать дальше? Он выиграл у Бронера в промежуточном весе, 140 фунтов, и как сам сказал ему даже легче работать, ведь не приходится почти ничего сгонять. У самого Майки спросили на счет боя с тремя оппонентами, на что он ответил, что готов к любому: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес и Теренс Кроуфорд!
Бой с украинской суперзвездой профессионального бокса, наверное, обладателем самой совершенной боксерской техники среди современных боксеров может пройти в родной для Майки категории 135 фунтов. Для этой категории он довольно большой и рослый боксер, где отличается своей мощью и силой удара с которой приходится считаться любому оппоненту. Ломаченко для этого поединка придется подняться в весе еще на 5 фунтов и встретится с соперником, который хорош на ногах и может не позволить так легко закручивать себя, как, к примеру, стоящий на полной ступне Николас Уолтерс. К тому же Майки достаточно силен, чтобы доставить много проблем Василию, особенно, если тот заиграется в своих атаках и пропустит тяжелый удар. Этот бой будет безусловно денежным и увлекательным, и интересным со спортивной точки зрения, но помехами могут стать Top Rank, который представляет украинца и с которым судился Гарсия и телеканалы HBO на котором боксирует Ломаченко и Showtime с Майки соответственно.
Хорхе Линарес, венесуэльский правша с очень быстрыми руками, является чемпионом все в той же весовой категории 135 фунтов, легкий вес, но по версии WBA. Он уже проигрывал, три раза и все три раза нокаутом, но последний раз пять лет назад. На май 2017 года, авторитетные Boxrec и The Ring ставили Линареса на первое место среди легковесов в мире. Это может классический быть поединок быстрого боксера и боксера с очень сильным ударом, и, как показал бой с Бронером, с прекрасным таймингом, который может стать решающим фактором.
Последним из предложенных мексиканцу имен был чемпион 147 фунтов Теренс Кроуфорд, которому предстоит бой за объединение всех титулов против Джулиуса Индонго, нокаутировавшему Эдуарда Трояновского в первом раунде. Этот бой может стать авантюрой для мексиканца.
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