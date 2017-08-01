Дэниэл Джейкобс: Если Головкин не хочет реванша, то я двинусь дальше

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Известно, что свой следующий бой Джейкобс проведет 14 октября в Нью-Йорке. Соперник пока не определен.

— Головкин все еще считается лучшим средневесом, и я бы хотел провести с ним реванш. Но я не хочу звучать как заевшая пластинка с этими разговорами о рематче. Мы имеем другие варианты. 14 октября будет для нас прекрасной возможностью. У нас есть целая куча соперников, из которых мы выбираем. Шоу не закончится боем с GGG. Если он не хочет драться, не желает проявить себя миру и исправить спорный исход нашего поединка, тогда я двинусь со своей карьерой дальше, — сказал Джейкобс в интервью ESNews.