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1 августа 2017, 9:51 | Бокс | Sports.kz

Определился очередной участник андеркарда боя Головкин — Альварес

Стал известен очередной боксер, который проведет свой поединок в андеркарде вечера Геннадий Головкин — Сауль Альварес 16 сентября, сообщает Sports.kz.

Стал известен очередной боксер который проведет свой поединок в андеркарде вечера Геннадий <span class=error>Головкин</span> — <span class=error>Сауль</span> Альварес 16 сентября сообщает Sports.kz. Увеличить
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Им станет 18-летний американский проспект-лекговес Райан Гарсия (10−0, 9 КО). Об этом он сообщил в беседе с ESNews.

Ранее были объявлены две пары боксеров, которые также будут драться в андеркарде поединка Головкин — «Канело»:
Диего де ла Хойя (19−0, 9 КО) — Рэнди Кабальеро (24−0, 14 КО) (второй легчайший вес)
Антонио Ороско (26−0, 17 КО) — Роберто Ортис (35−1, 26 КО) (первый полусредний вес).

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Бекман Сойлыбаев сделал прогноз на бой Головкин — Альварес

Бекман Сойлыбаев сделал прогноз на бой Головкин — Альварес

Обладатель титулов WBC International и WBA NABA в первом легком весе казахстанец Бекман Сойлыбаев в беседе с журналистом онлайн-издания «Профи Бокс Казахстана» поведал о своём следующем поединке и сделал прогноз на бой Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса, который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.
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