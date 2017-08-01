Определился очередной участник андеркарда боя Головкин — Альварес
Стал известен очередной боксер, который проведет свой поединок в андеркарде вечера Геннадий Головкин — Сауль Альварес 16 сентября, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Им станет 18-летний американский
Ранее были объявлены две пары боксеров, которые также будут драться в андеркарде поединка Головкин — «Канело»:
Диего де ла Хойя (19−0, 9 КО) — Рэнди Кабальеро (24−0, 14 КО) (второй легчайший вес)
Антонио Ороско (26−0, 17 КО) — Роберто Ортис (35−1, 26 КО) (первый полусредний вес).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter