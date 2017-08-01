К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Им станет 18-летний американский проспект-лекговес Райан Гарсия (10−0, 9 КО). Об этом он сообщил в беседе с ESNews.

Ранее были объявлены две пары боксеров, которые также будут драться в андеркарде поединка Головкин — «Канело»:

Диего де ла Хойя (19−0, 9 КО) — Рэнди Кабальеро (24−0, 14 КО) (второй легчайший вес)

Антонио Ороско (26−0, 17 КО) — Роберто Ортис (35−1, 26 КО) (первый полусредний вес).