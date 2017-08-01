Роберт Гарсия раскритиковал «Канело» за отказ драться за титул WBC в бою с Головкиным

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Ранее «Канело» заявил, что будет биться только за титулы WBA (Super) и IBF, тогда как пояса IBO и WBC станут вакантными в случае поражения Головкина. При этом сам мексиканец поставит на кон чемпионский пояс журнала The Ring и звание линейного чемпиона.

«Это дело “Канело”, у него свои разногласия с WBC, у него есть на то причины и нельзя винить его за это решение. Но титул WBC — это тот пояс, которым хотят владеть все мексиканцы. И для “Канело”, как для мексиканца, отказываться от титула WBC — не есть хорошо. Но у него есть на то свои причины», — сказал Гарсия в интервью Fighthype.com.

Разногласия между «Канело» и Всемирным боксерским советом (WBC) начались год назад, когда организация обязала мексиканца провести защиту титула в бою с Головкиным. Альварес запросил больше времени для принятия решения, так как был втянут в судебные тяжбы, но WBC назначил дату для промоутерских торгов. В итоге «Канело» освободил пояс, который перешел Головкину. По словам «Канело», после этого WBC сделал заявления, намекающие на то, что мексиканец оставил титул, испугавшись боя с Головкиным.