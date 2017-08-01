WBC представил «алмазные» пояса для победителей Всемирной серии бокса
Всемирный боксерский совет (WBC) представил «алмазные» пояса для победителей первого сезона Всемирной серии бокса, общий призовой фонд которого составляет 50 миллионов долларов.
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Титулами будут награждены боксеры второго среднего и первого тяжелого веса.
В турнире второго среднего веса примут участие обладатель пояса WBC Silver Каллум Смит и WBC International Авни Йылдырым. Победитель турнира также станет обязательным претендентом на бой с чемпионом WBC в этой категории.
В первом тяжелом весе выступят чемпион WBC Марис Бриедис и обязательный претендент на пояс Дмитрий Кудряшов. Победитель турнира будет признан чемпионом WBC.
Формат шоу предполагает участие 16 боксеров, разбитых на две весовые категории — по восемь на каждую, которые проведут в сумме 14 боев — по семь в дивизионе. Система розыгрыша — плей-офф: четыре четвертьфинала, два полуфинала и финальный бой. Бои ¼ финала состоятся в сентябре и октябре, полуфиналы — январе и феврале 2018 года, а два кульминационных поединка пройдут в мае. Победители получат приз — кубок Muhammad Ali Trophy.
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