WBC представил «алмазные» пояса для победителей Всемирной серии бокса

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Титулами будут награждены боксеры второго среднего и первого тяжелого веса.

В турнире второго среднего веса примут участие обладатель пояса WBC Silver Каллум Смит и WBC International Авни Йылдырым. Победитель турнира также станет обязательным претендентом на бой с чемпионом WBC в этой категории.

В первом тяжелом весе выступят чемпион WBC Марис Бриедис и обязательный претендент на пояс Дмитрий Кудряшов. Победитель турнира будет признан чемпионом WBC.

Формат шоу предполагает участие 16 боксеров, разбитых на две весовые категории — по восемь на каждую, которые проведут в сумме 14 боев — по семь в дивизионе. Система розыгрыша — плей-офф: четыре четвертьфинала, два полуфинала и финальный бой. Бои ¼ финала состоятся в сентябре и октябре, полуфиналы — январе и феврале 2018 года, а два кульминационных поединка пройдут в мае. Победители получат приз — кубок Muhammad Ali Trophy.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ro" dir="ltr">THE <a href="https://twitter.com/MuhammadAli">@MuhammadAli</a> WBC DIAMOND BELT FOR <a href="https://twitter.com/WBSuperSeries">@WBSuperSeries</a> <a href="https://twitter.com/avniyldrm3">@avniyldrm3</a> <a href="https://twitter.com/CallumSmith23">@CallumSmith23</a> <a href="https://twitter.com/TeamSauerland">@TeamSauerland</a> <a href="https://t.co/rebUIukjAe">https://t.co/rebUIukjAe</a> vía <a href="https://twitter.com/WBCBoxing">@WBCBoxing</a> <a href="https://t.co/11DDZZrKV2">pic.twitter.com/11DDZZrKV2</a></p>— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) <a href="https://twitter.com/wbcmoro/status/892167550636896257">31 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>