Глава AIBA Ву уверен, что продолжит руководить организацией после открытия штаб-квартиры

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27 июля из-за конфликта в руководстве AIBA работа штаб- квартиры организации в швейцарской Лозанне была временно приостановлена. По данным интернет-ресурса, 2 августа она будет вновь открыта.

«Я по-прежнему буду иметь полномочия, [когда штаб- квартира откроется]. Я был избран конгрессом AIBA, и только он может отправить меня в отставку. Я не устаю объяснять это членам исполкома, прошу их прочитать устав, потому что в нем нет ничего про временный комитет управления», — сказал Ву.