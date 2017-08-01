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https://sport.mail.ru/news/boxing/30547345/
1 августа 2017, 7:48 | Бокс | ТАСС

Глава AIBA Ву уверен, что продолжит руководить организацией после открытия штаб-квартиры

ТАСС, 1 августа. Глава Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву выразил уверенность, что временный руководящий орган не сможет прекратить его полномочий, и он снова приступит к своим обязанностям с открытием штаб- квартиры. Слова 70-летнего тайваньца приводит портал Inside the Games.

Головной офис AIBA в Швейцарии приостановивший свою работу <nobr>из-за </nobr>конфликта в руководстве организации откроется 2 августа. Увеличить
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27 июля из-за конфликта в руководстве AIBA работа штаб- квартиры организации в швейцарской Лозанне была временно приостановлена. По данным интернет-ресурса, 2 августа она будет вновь открыта.

«Я по-прежнему буду иметь полномочия, [когда штаб- квартира откроется]. Я был избран конгрессом AIBA, и только он может отправить меня в отставку. Я не устаю объяснять это членам исполкома, прошу их прочитать устав, потому что в нем нет ничего про временный комитет управления», — сказал Ву.

13 из 15 членов исполкома AIBA на заседании в Москве 25 июля выразили Ву вотум недоверия и создали временный комитет управления под председательством вице-президента AIBA Франко Фалчинелли. Одной из причин такого решения стали серьезные финансовые проблемы организации, информацию о которых тайванец опроверг. Президенту было предложено уйти в отставку по собственному желанию, однако он ответил отказом. Теперь судьбу президента AIBA определит внеочередной конгресс организации, который пройдет в течение трех месяцев.
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