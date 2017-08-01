Глава AIBA Ву уверен, что продолжит руководить организацией после открытия штаб-квартиры
ТАСС, 1 августа. Глава Международной ассоциации бокса (AIBA)
Чинг-Куо Ву выразил уверенность, что временный руководящий орган не сможет прекратить его полномочий, и он снова приступит к своим обязанностям с открытием штаб- квартиры. Слова 70-летнего тайваньца приводит портал Inside the Games.
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