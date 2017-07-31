Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30546369/
31 июля 2017, 22:02 | Бокс | Sports.kz

Потенциальный соперник Головкина поможет Мэйвезеру готовиться к Макгрегору

Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший (49−0, 26 КО), готовясь к бою с чемпионом UFC Конором Макгрегором, обратился за помощью к возможному сопернику Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) британцу Крису Юбэнку-младшему (25−1, 19 КО), сообщает Sports.kz.

Американский боксер <span class=error>Флойд</span> <nobr>Мэйвезер-младший</nobr> (49−0 26 КО) готовясь к бою с чемпионом UFC <span class=error>Конором</span> Макгрегором обратился за помощью к возможному сопернику Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) британцу <span class=error>Крису</span> <nobr>Юбэнку-младшему</nobr> (25−1 19 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Вылетаю в Лас-Вегас, чтобы тренироваться вместе с “Money Team” перед боем Мэйвезер — Макгрегор 26 августа. Шикарно быть частью самого последнего тренировочного лагеря Флойда!» — написал Юбэнк в твиттере.

Бой Мэйвезер — Макгрегор состоится 26 августа на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Мэйвезера — 1.285, победа Макгрегора — 4.08, ничья — 22.

Отметим, что спустя три недели, 16 сентября, там же на ринг выйдут Геннадий Головкин и мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО).

Что касается Головкина и Юбэнка, то они все еще могут встретиться — в суперсреднем весе, если GGG решит сменить дивизион. Их бой мог состояться в прошлом году, однако стороны не сумели договориться по условиям контракта, после чего Крис поднялся в весе. Затем, побив Артура Абрахама (46−6, 30 КО), Юбэнк стал чемпионом IBO.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»