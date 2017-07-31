Потенциальный соперник Головкина поможет Мэйвезеру готовиться к Макгрегору

«Вылетаю в Лас-Вегас, чтобы тренироваться вместе с “Money Team” перед боем Мэйвезер — Макгрегор 26 августа. Шикарно быть частью самого последнего тренировочного лагеря Флойда!» — написал Юбэнк в твиттере.



Бой Мэйвезер — Макгрегор состоится 26 августа на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Мэйвезера — 1.285, победа Макгрегора — 4.08, ничья — 22.



Отметим, что спустя три недели, 16 сентября, там же на ринг выйдут Геннадий Головкин и мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО).



Что касается Головкина и Юбэнка, то они все еще могут встретиться — в суперсреднем весе, если GGG решит сменить дивизион. Их бой мог состояться в прошлом году, однако стороны не сумели договориться по условиям контракта, после чего Крис поднялся в весе. Затем, побив Артура Абрахама (46−6, 30 КО), Юбэнк стал чемпионом IBO.