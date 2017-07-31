Потенциальный соперник Головкина поможет Мэйвезеру готовиться к Макгрегору
Американский боксер Флойд
Мэйвезер-младший (49−0, 26 КО), готовясь к бою с чемпионом UFC Конором Макгрегором, обратился за помощью к возможному сопернику Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) британцу Крису Юбэнку-младшему (25−1, 19 КО), сообщает Sports.kz.
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Бой Мэйвезер — Макгрегор состоится 26 августа на «T-Mobile Arena» в
Отметим, что спустя три недели, 16 сентября, там же на ринг выйдут Геннадий Головкин и мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО).
Что касается Головкина и Юбэнка, то они все еще могут встретиться — в суперсреднем весе, если GGG решит сменить дивизион. Их бой мог состояться в прошлом году, однако стороны не сумели договориться по условиям контракта, после чего Крис поднялся в весе. Затем, побив Артура Абрахама (46−6, 30 КО), Юбэнк стал чемпионом IBO.
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