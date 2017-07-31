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https://sport.mail.ru/news/boxing/30546231/
31 июля 2017, 21:26 | Бокс | Sports.kz

«Канело» посоветовали, как победить Головкина

Сайт NowBoxing.com оценил шансы Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) в предстоящем бою против Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Сайт NowBoxing.com оценил шансы <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) в предстоящем бою против Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Когда Головкин бьет, его голова остается на месте: ответный хук поможет “Канело” выйти из опасных ситуаций. Что касается джеба, то лучше ему не использовать его против GGG, потому что это не пойдет на пользу. Головкин использует джеб как разрушительный удар. Альварес же должен использовать его только для оценки дистанции, а затем исполнять мощный удар справа. Это поможет ему завоевать центр ринга. Наконец, “Канело” должен драться как настоящий мексиканец: быть агрессивным контрпанчером, проводить комбинации на скорости и переключаться на разные уровни по ходу боя», — пишет сайт.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на этот поединок: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.65, ничья — 23.

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