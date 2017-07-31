Промоутеры Ковалева не верят в положительный результат протеста на бой с Уордом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее стало известно о том, что команда Ковалева подала протест на результат поединка с Уордом.

«Мы просили об этом [чтобы комиссия пересмотрела результат], но мы не ждем положительного итога, — сказала Дува. — Мы подали протест, поскольку невозможно было оставлять так это дело и позволить свершиться несправедливости. Другими словами, мы подали протест, чтобы заявить о своем мнении. Мы не ожидаем, что протест закончится для нас успехом».