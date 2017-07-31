Промоутеры Ковалева не верят в положительный результат протеста на бой с Уордом
МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Промоутеры бывшего чемпиона мира по боксу россиянина Сергея Ковалева не верят в то, что Атлетическая комиссия штата Невада удовлетворит их протест на результат боя против американца Андре Уорда. Об этом ТАСС заявила глава компании Main Events Кэти Дува.
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Ранее стало известно о том, что команда Ковалева подала протест на результат поединка с Уордом.
«Мы просили об этом [чтобы комиссия пересмотрела результат], но мы не ждем положительного итога, — сказала Дува. — Мы подали протест, поскольку невозможно было оставлять так это дело и позволить свершиться несправедливости. Другими словами, мы подали протест, чтобы заявить о своем мнении. Мы не ожидаем, что протест закончится для нас успехом».
Ковалев уступил Уорду в
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