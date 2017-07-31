Али Ахмедов: Я настроен привести титул чемпиона мира в Казахстан

19 августа Остине (штат Техас, США) Ахмедов проведет бой за титул чемпиона мира по версии WBC среди молодежи в полутяжелом весе. Его соперником станет непобежденный 23-летний американский боксер Кертис Хилл-младший (10−0, 5КО).



О предстоящем поединке: «Сейчас готовлюсь к бою, как говорится, работаю изо всех сил. Я рад, что уже в 8-м бою я буду биться за мировой титул самой престижной версии, хоть он и молодежный (улыбается)».



О подготовке: «Готовлюсь на пределе. Всё, на что я настроен — это привезти этот титул в нашу страну!».



О сопернике: «По поводу соперника, он хороший боец, молодой и не знал поражений на ринге. Думаю, у нас будет интересный бой».