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https://sport.mail.ru/news/boxing/30545906/
31 июля 2017, 20:43 | Бокс | Sports.kz

Али Ахмедов: Я настроен привести титул чемпиона мира в Казахстан

Многообещающий 22-летний казахстанский боксер Али Ахмедов (7−0, 5КО) в разговоре с журналистом онлайн-издания «Профи Бокс Казахстана» поведал о предстоящем титульном поединке, подготовке к нему и своём противнике.

Многообещающий 22-летний казахстанский боксер Али <span class=error>Ахмедов</span> (7−0 5КО) в разговоре с журналистом <nobr>онлайн-издания</nobr> Профи Бокс Казахстана поведал о предстоящем титульном поединке подготовке к нему и своём противнике. Увеличить
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19 августа Остине (штат Техас, США) Ахмедов проведет бой за титул чемпиона мира по версии WBC среди молодежи в полутяжелом весе. Его соперником станет непобежденный 23-летний американский боксер Кертис Хилл-младший (10−0, 5КО).

О предстоящем поединке: «Сейчас готовлюсь к бою, как говорится, работаю изо всех сил. Я рад, что уже в 8-м бою я буду биться за мировой титул самой престижной версии, хоть он и молодежный (улыбается)».

О подготовке: «Готовлюсь на пределе. Всё, на что я настроен — это привезти этот титул в нашу страну!».

О сопернике: «По поводу соперника, он хороший боец, молодой и не знал поражений на ринге. Думаю, у нас будет интересный бой».

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