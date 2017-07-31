Али Ахмедов: Я настроен привести титул чемпиона мира в Казахстан
Многообещающий 22-летний казахстанский боксер Али Ахмедов (7−0, 5КО) в разговоре с журналистом
онлайн-издания «Профи Бокс Казахстана» поведал о предстоящем титульном поединке, подготовке к нему и своём противнике.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
19 августа Остине (штат Техас, США) Ахмедов проведет бой за титул чемпиона мира по версии WBC среди молодежи в полутяжелом весе. Его соперником станет непобежденный 23-летний американский боксер Кертис
О предстоящем поединке: «Сейчас готовлюсь к бою, как говорится, работаю изо всех сил. Я рад, что уже в 8-м бою я буду биться за мировой титул самой престижной версии, хоть он и молодежный (улыбается)».
О подготовке: «Готовлюсь на пределе. Всё, на что я настроен — это привезти этот титул в нашу страну!».
О сопернике: «По поводу соперника, он хороший боец, молодой и не знал поражений на ринге. Думаю, у нас будет интересный бой».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter