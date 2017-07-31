Аналитик ESPN включил Головкина в ТОП-3 лучших P4P-боксеров

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На первое место Барбоса поставил чемпиона в полутяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF и WBO американца Андре Уорда (32−0, 16 КО). Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО), владеющий титулами WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, расположился на второй позиции. Тройку замкнул американец Теренс Кроуфорд (31−0, 22 КО) — чемпион WBC и WBO в первом полусреднем весе.



Полностью ТОП-10 P4P-рейтинга журналиста выглядит так:

1. Андре Уорд (32−0, 16 КО)

2. Геннадий Головкин (37−0, 33 КО)

3. Теренс Кроуфорд (31−0, 22 КО)

4. Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО)

5. Василий Ломаченко (8−1, 6 КО)

6. Роман Гонсалес (46−1, 38 КО)

7. Майки Гарсия (37−0, 30 КО)

8. Кит Турман (28−0, 22 КО)

9. Энтони Джошуа (19−0, 19 КО)

10. Наоя Иноуэ (13−0, 11 КО).