Аналитик ESPN включил Головкина в ТОП-3 лучших P4P-боксеров
Эксперт телеканала ESPN Фернандо Барбоса опубликовал свой рейтинг лучших
pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) боксеров, сообщает Sports.kz.
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На первое место Барбоса поставил чемпиона в полутяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF и WBO американца Андре Уорда (32−0, 16 КО). Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО), владеющий титулами WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, расположился на второй позиции. Тройку замкнул американец Теренс Кроуфорд (31−0, 22 КО) — чемпион WBC и WBO в первом полусреднем весе.
Полностью ТОП-10 P4P-рейтинга журналиста выглядит так:
1. Андре Уорд (32−0, 16 КО)
2. Геннадий Головкин (37−0, 33 КО)
3. Теренс Кроуфорд (31−0, 22 КО)
4. Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО)
5. Василий Ломаченко (8−1, 6 КО)
6. Роман Гонсалес (46−1, 38 КО)
7. Майки Гарсия (37−0, 30 КО)
8. Кит Турман (28−0, 22 КО)
9. Энтони Джошуа (19−0, 19 КО)
10. Наоя Иноуэ (13−0, 11 КО).
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