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https://sport.mail.ru/news/boxing/30544969/
31 июля 2017, 18:49 | Бокс | ТАСС

Бывший чемпион мира по боксу Заб Джуда 3 октября проведет бой с Рамалом Амановым в Баку

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший чемпион мира в трех весовых категориях американский боксер Заб Джуда 3 октября в Баку проведет поединок против азербайджанца Рамала Аманова. Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

«Джуда 3 октября проведет бой с Рамалом Амановым», — сказал Хрюнов.

Также в этом шоу планируется поединок за чемпионский титул Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе между россиянином Александром Устиновым и пуэрториканцем Фресом Окендо.

В активе 39-летнего Джуды 43 победы (30 нокаутом) и девять поражений. Он известен российским болельщикам по бою с Константином Цзю, в котором американец уступил нокаутом.

На счету 32-летнего Аманова 10 побед (одна нокаутом) и ни одного поражения.
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