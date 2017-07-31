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https://sport.mail.ru/news/boxing/30541221/
31 июля 2017, 13:25 | Бокс | Чемпионат.com

Бронер: Если Гарсия захочет дать мне реванш, мы можем сделать это

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер не исключает, что проведёт повторный поединок с Майки Гарсией, которому он уступил в минувшие выходные единогласным решением судей.

«Если я завтра снова буду проводить бой, все эти зрители вновь придут посмотреть на меня. Несмотря ни на что я всё тот же Бронер. Я всё ещё на многое способен и могу драться с любым соперником. Если Гарсия захочет реванш в Калифорнии, мы можем сделать это. В конце концов, моё звание четырёхкратного чемпиона мира в четырёх весовых категориях остаётся со мной», — приводит слова Бронера Fightnews.
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