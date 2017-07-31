Бетербиев проведёт бой с Коллингом 31 октября
Российский проспект полутяжёлого веса Артур Бетербиев (11−0, 11 КО) проведёт следующий бой 31 октября, об этом сообщил сам боксёр посредством своей страницы в «Инстаграм».
Его соперником, как и ожидалось, станет Энрико Коллинг (23−1, 6 КО). Победитель встречи станет официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF.
«Дорогие друзья! Рад поделиться с вами радостной новостью! Я только что подписал контракт на отборочный бой против Энрико Коллинга. Мой поединок запланирован в США на американский праздник Хеллоуин. Надеюсь, что бой будет зрелищным, а вы поддержите меня. С нетерпением ожидаю возвращения на ринг.
Будьте здоровы и хорошего вам времени суток!», — написал Бетербиев.
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