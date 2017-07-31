Баффер: Поветкин составит конкуренцию чемпионам мира
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российский боксер- супертяжеловес Александр Поветкин сможет составить конкуренцию действующим обладателям чемпионских титулов по престижным версиям. Такое мнение ТАСС высказал
ринг-анонсер Майкл Баффер.
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Ранее Поветкин был возвращен в рейтинги Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).
«Я очень уважаю Сашу, хорошо, что его дела наладились, — сказал Баффер. — Первый раз его отстраняли за применение мельдония, мы все помним эту историю, а во второй нашли микроскопические следы запрещенного вещества в пробе. Саша — один из сильнейших боксеров в супертяжелом весе и, конечно, он еще дойдет до чемпионских боев и сможет составить конкуренцию любому из чемпионов».
В ночь на 2 июля 37-летний Поветкин по очкам победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул WBO и континентальный титул WBA. 17 июля россиянин вошел в число «чистых» боксеров в программе Всемирного боксерского совета (WBC) и Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).
В мае 2016 года был отменен поединок Поветкина против чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера после того, как в
Чемпионом мира WBC является Уайлдер, обладателем титулов WBA и IBF — англичанин Энтони Джошуа, WBO — новозеландец Джозеф Паркер.
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