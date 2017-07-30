Джейкобс оценил силу Головкина по десятибалльной шкале
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 КО) поделился мнением о силе ударов своего бывшего соперника казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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— На сколько бы я оценил его силу? На восемь из десяти. Да, думаю, примерно так. Я спарринговал и с более сильными парнями, — сказал Джейкобс.
Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоялся 18 марта на арене «Madison Square Garden» в
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