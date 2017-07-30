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https://sport.mail.ru/news/boxing/30535722/
30 июля 2017, 22:16 | Бокс | Sports.kz

Джейкобс оценил силу Головкина по десятибалльной шкале

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 КО) поделился мнением о силе ударов своего бывшего соперника казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Американский боксер <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс (32−2 29 КО) поделился мнением о силе ударов своего бывшего соперника <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — На сколько бы я оценил его силу? На восемь из десяти. Да, думаю, примерно так. Я спарринговал и с более сильными парнями, — сказал Джейкобс.

Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоялся 18 марта на арене «Madison Square Garden» в Нью-Йорке и завершился победой Геннадия единогласным решением судей.

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