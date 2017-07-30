Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30531712/
30 июля 2017, 10:09 | Бокс | Р-Спорт

Чемпион мира по версии WBC Майки Гарсия победил Эдриена Бронера

МОСКВА, 30 июл — Р-Спорт. Чемпион мира по боксу по версии WBC в легком весе американец Майки Гарсия победил своего соотечественника экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Эдриена Бронера.

Чемпион мира по версии WBC Майки Гарсия победил Эдриена Бронера - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бой, прошедший в субботу в Нью-Йорке, завершился победой Гарсии единогласным решением судей — 117−111, 116−112, 116−112.

Для 29-летнего Гарсии эта победа стала 37-й (30 — нокаутом) в 37 боях. 28-летний Бронер потерпел третье поражение при 33 победах (24 — нокаутом).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
26 июля

Небесная красота и неземные формы несостоявшейся спортсменки Аптон

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса