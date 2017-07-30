Чемпион мира по версии WBC Майки Гарсия победил Эдриена Бронера
МОСКВА, 30 июл —
Р-Спорт. Чемпион мира по боксу по версии WBC в легком весе американец Майки Гарсия победил своего соотечественника экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Эдриена Бронера.
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Бой, прошедший в субботу в
Для 29-летнего Гарсии эта победа стала 37-й (30 — нокаутом) в 37 боях. 28-летний Бронер потерпел третье поражение при 33 победах (24 — нокаутом).
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