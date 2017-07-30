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https://sport.mail.ru/news/boxing/30530153/
30 июля 2017, 1:59 | Бокс | Sports.kz

Экс-чемпион мира рассказал о стратегии «Канело» на бой против Головкина

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Марко Антонио Баррера поделился мнением о предстоящем бое Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

 — Вы понимаете, что раз я мексиканец, то я хочу, чтобы «Канело» победил в этом бою. Он быстрый и у него есть стратегия, как победить Головкина. Вы помните, что сделал Дэнни Джейкобс против GGG: он очень много двигался и делал это хорошо, — сказал Баррера.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на этот поединок: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.65, ничья — 23.

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