Экс-чемпион мира рассказал о стратегии «Канело» на бой против Головкина
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Марко Антонио Баррера поделился мнением о предстоящем бое Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
— Вы понимаете, что раз я мексиканец, то я хочу, чтобы «Канело» победил в этом бою. Он быстрый и у него есть стратегия, как победить Головкина. Вы помните, что сделал Дэнни Джейкобс против GGG: он очень много двигался и делал это хорошо, — сказал Баррера.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в
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