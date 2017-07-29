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https://sport.mail.ru/news/boxing/30528777/
29 июля 2017, 15:48 | Бокс | Vesti.kz

Абель Санчес рассказал о давней мечте Головкина и его мотивации на бой с Альваресом

Абель Санчес, являющийся тренером чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), рассказал о давней мечте своего подопечного и его мотивации на бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), а также объяснил значимость и важность этого поединка для казахстанского боксера.

Тренер также объяснил значимость и важность этого поединка для GGG. Увеличить
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«Для Геннадия важно продолжить восхождение к статусу суперзвезды, к статуса бойца, которым, как он сам всегда считал, он может стать. Победа в этом бою будет означать, что он становится все лучше и лучше, и будет драться с еще более сложным соперником в следующем поединке.

Но я считаю, что, на личном уровне, все это для него (Головкина) реализация или начало реализации мечты, которая зародилась уже очень давно.

Я думаю, что большей степени его мотивирует неизвестность. Она подталкивает его сделать все, чтобы быть уверенным в том, что мы подготовимся должным образом и будем готовы к бою, — поделился Санчес.

Ранее тренер также выразил надежду, что после победы Головкина над «Канело» они не услышат оправданий в защиту проигравшего. Санчес уверен, что GGG превосходит «Канело» в нескольких аспектах и тот не сможет противостоять казахстанцу.

Напомним, бой между Головкиным и Альваресом пройдет 16 сентября на 20-тысячной T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, на шоу ожидается аншлаг, так как все билеты уже распроданы. Телеканал HBO покажет его через систему платных трансляций.

Между тем, «Канело» заявил, что будет претендовать только на два титула казахстанца — WBA (Super) и IBF. Таким образом, пояса WBC и IBO станут вакантными в случае поражения Головкина.

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