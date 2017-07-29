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https://sport.mail.ru/news/boxing/30528221/
29 июля 2017, 13:44 | Бокс | Советский спорт

Бой Фрэмптон — Гутьеррес отменен из-за травм, полученных мексиканцем в душе

Поединок между чемпионом мира в полулегком весе по версии WBC британцем Карлом Фрэмптоном и мексиканским боксером Андресом Гутьерресом отменен при необычных обстоятельствах.

Поединок между чемпионом мира в полулегком весе по версии WBC британцем Карлом Фрэмптоном и мексиканским боксером <span class=error>Андресом</span> Гутьерресом отменен при необычных обстоятельствах. Увеличить
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Накануне поединка, который должен был состояться сегодня в Белфасте, претендент поскользнулся в душе и получил травмы.

Это разочарование, опустошение. Я все понимаю, несчастный случай предугадать невозможно. Я видел Андреса после случившегося и подтверждаю, что драться с такими повреждениями нельзя.

Всегда на первом месте должна быть безопасность боксера. Я же хочу извиниться за свой непрофессионализм на процедуре взвешивания. Я пытался уложиться в лимит, но что-то пошло не так, — цитирует Фрэмптона BBC.

Накануне Фрэмптон не уложился в лимит своей весовой категории, но поединок было решено провести. Карл был признан журналом The Ring лучшим боксером 2016 года.
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