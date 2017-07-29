Бой Фрэмптон — Гутьеррес отменен из-за травм, полученных мексиканцем в душе
Поединок между чемпионом мира в полулегком весе по версии WBC британцем Карлом Фрэмптоном и мексиканским боксером Андресом Гутьерресом отменен при необычных обстоятельствах.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Накануне поединка, который должен был состояться сегодня в Белфасте, претендент поскользнулся в душе и получил травмы.
Это разочарование, опустошение. Я все понимаю, несчастный случай предугадать невозможно. Я видел Андреса после случившегося и подтверждаю, что драться с такими повреждениями нельзя.
Всегда на первом месте должна быть безопасность боксера. Я же хочу извиниться за свой непрофессионализм на процедуре взвешивания. Я пытался уложиться в лимит, но
Накануне Фрэмптон не уложился в лимит своей весовой категории, но поединок было решено провести. Карл был признан журналом The Ring лучшим боксером 2016 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter