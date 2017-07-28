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28 июля 2017, 16:40 | Бокс | Чемпионат.com

Кремлёв отстранил пятерых судей за искажение результатов боёв

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв принял решение наказать пятерых российских судей: они отстранены от должностей сроком до одного года.

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) <span class=error>Умар</span> <span class=error>Кремлёв</span> принял решение наказать пятерых российских судей: они отстранены от должностей сроком до одного года. Увеличить
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Накануне к нему обратились президент федерации бокса Ульяновской области Игорь Орлов и чемпион мира Айрат Хаматов. Они рассказали о фактах несправедливого судейства на чемпионате Приволжского федерального округа, который накануне проходил в Тольятти, а также на турнире памяти Маршала Жукова в Екатеринбурге.

Комиссия, в состав которой вошёл и сам Кремлёв, просмотрела видеозаписи боёв. В результате были выявлены грубейшие нарушения со стороны судей: в ряде поединков были присуждены явно несправедливые победы.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв приказал отстранить от должностей сроком до одного года судей О. Моисеева, Ю. Черникова, А. Астахова, А. Панихина, Ю. Торхова.

Пересмотрены и решения относительно спортсменов. Тем, кому победы были присуждены несправедливо, засчитаны поражения. Их оппоненты же отправятся на чемпионат России, который пройдет в Грозном с 30 сентября по 9 октября, сообщается на официальном сайте ФБР.
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