Кто из казахстанских боксеров выступит 26 августа в Астане

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Сегодня стало известно, кто из профи-боксеров выступит в андеркарте предстоящего шоу:

1. Бекман Сойлыбаев (11−0, 4КО);

2. Батыр Джукембаев (9−0, 8КО);

3. Ержан Залилов (8−0−1, 3КО);

4. Абылайхан Хусаинов (6−0, 5КО);

5. Виктор Коточигов (4−0, 2КО).



Добавим, что в главном поединке данного боксерского вечера Фируза Шарипова (6−1, 4КО) поборется за титул чемпиона мира.