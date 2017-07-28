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28 июля 2017, 10:37 | Бокс | Sports.kz

Кто из казахстанских боксеров выступит 26 августа в Астане

26 августа в Астане в рамках выставки EXPO-2017 состоится вечер профессионального бокса, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

26 августа в <span class=error>Астане</span> в рамках выставки <span class=error>EXPO</span>-2017 состоится вечер профессионального бокса сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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Сегодня стало известно, кто из профи-боксеров выступит в андеркарте предстоящего шоу:
1. Бекман Сойлыбаев (11−0, 4КО);
2. Батыр Джукембаев (9−0, 8КО);
3. Ержан Залилов (8−0−1, 3КО);
4. Абылайхан Хусаинов (6−0, 5КО);
5. Виктор Коточигов (4−0, 2КО).

Добавим, что в главном поединке данного боксерского вечера Фируза Шарипова (6−1, 4КО) поборется за титул чемпиона мира.

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