Российский боксер Бивол проведет бой с британцем Клеверли за пояс чемпиона мира WBA
ТАСС, 28 июля. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала титульный бой в полутяжелой весовой категории (до 79,38 кг) между временным чемпионом по версии организации россиянином Дмитрием Биволом и действующим чемпионом британцем Натаном Клеверли. Об этом сообщает
пресс-служба организации.
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Стороны должны договориться о проведении поединка до 26 августа.
26-летний Бивол завоевал титул «временного» чемпиона мира WBA в мае прошлого года в поединке с доминиканцем Феликсом Валерой и дважды его защитил. Россиянин по- прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 11 побед (9 нокаутом).
Клеверли стал чемпионом в октябре 2015 года, победив поляка Анджея Фонфару. Впоследствии британец провел одну защиту титула. Всего на счету 30-летнего боксера 33 боя на профессиональном ринге, в которых он 30 раз победил (16 нокаутом) и три раза проиграл. В августе 2013 года Клеверли потерпел поражение нокаутом в четвертом раунде от другого российского боксера Сергея Ковалева.
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