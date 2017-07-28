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https://sport.mail.ru/news/boxing/30517014/
28 июля 2017, 10:11 | Бокс | ТАСС

Российский боксер Бивол проведет бой с британцем Клеверли за пояс чемпиона мира WBA

ТАСС, 28 июля. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала титульный бой в полутяжелой весовой категории (до 79,38 кг) между временным чемпионом по версии организации россиянином Дмитрием Биволом и действующим чемпионом британцем Натаном Клеверли. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Дмитрий Бивол является временным чемпионом организации Натан Клеверли — действующим чемпионом WBA. Увеличить
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Стороны должны договориться о проведении поединка до 26 августа.

26-летний Бивол завоевал титул «временного» чемпиона мира WBA в мае прошлого года в поединке с доминиканцем Феликсом Валерой и дважды его защитил. Россиянин по- прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 11 побед (9 нокаутом).

Клеверли стал чемпионом в октябре 2015 года, победив поляка Анджея Фонфару. Впоследствии британец провел одну защиту титула. Всего на счету 30-летнего боксера 33 боя на профессиональном ринге, в которых он 30 раз победил (16 нокаутом) и три раза проиграл. В августе 2013 года Клеверли потерпел поражение нокаутом в четвертом раунде от другого российского боксера Сергея Ковалева.
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