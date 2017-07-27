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https://sport.mail.ru/news/boxing/30514895/
27 июля 2017, 23:07 | Бокс | Sports.kz

Стали известны возможные дата боя и соперник Жаната Жакиянова

Североирландец Райан Барнетт (17−0, 9 КО) по-прежнему рассматривает казахстанца Жаната Жакиянова (27−1, 18 КО) как своего потенциального соперника, сообщает Sports.kz со ссылкой на Irish-Boxing.com.

Издание сообщает, что Барнетт, недавно завоевавший пояс чемпиона мира IBF в легчайшем весе, планирует провести свой следующий бой 21 октября в Белфасте (Северная Ирландия). Наиболее вероятным его соперником называют именно обладателя титула WBA Жакиянова, однако также упоминают имя обязательного претендента пуэрториканца Эммануэля Родригеса (16−0, 11 КО).

Сам Барнетт сказал, что имя его следующего оппонента уже известно и будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, ранее промоутер североирландца Эдди Хирн подтвердил, что хочет устроить бой Барнетт — Жакиянов в октябре в Белфасте.

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