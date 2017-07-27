Стали известны возможные дата боя и соперник Жаната Жакиянова

Издание сообщает, что Барнетт, недавно завоевавший пояс чемпиона мира IBF в легчайшем весе, планирует провести свой следующий бой 21 октября в Белфасте (Северная Ирландия). Наиболее вероятным его соперником называют именно обладателя титула WBA Жакиянова, однако также упоминают имя обязательного претендента пуэрториканца Эммануэля Родригеса (16−0, 11 КО).



Сам Барнетт сказал, что имя его следующего оппонента уже известно и будет объявлено в ближайшее время.



Напомним, ранее промоутер североирландца Эдди Хирн подтвердил, что хочет устроить бой Барнетт — Жакиянов в октябре в Белфасте.