Стали известны возможные дата боя и соперник Жаната Жакиянова
Североирландец Райан Барнетт (17−0, 9 КО)
по-прежнему рассматривает казахстанца Жаната Жакиянова (27−1, 18 КО) как своего потенциального соперника, сообщает Sports.kz со ссылкой на Irish-Boxing.com.
Издание сообщает, что Барнетт, недавно завоевавший пояс чемпиона мира IBF в легчайшем весе, планирует провести свой следующий бой 21 октября в Белфасте (Северная Ирландия). Наиболее вероятным его соперником называют именно обладателя титула WBA Жакиянова, однако также упоминают имя обязательного претендента пуэрториканца Эммануэля Родригеса (16−0, 11 КО).
Сам Барнетт сказал, что имя его следующего оппонента уже известно и будет объявлено в ближайшее время.
Напомним, ранее промоутер североирландца Эдди Хирн подтвердил, что хочет устроить бой Барнетт — Жакиянов в октябре в Белфасте.
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