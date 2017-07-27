Мурат Гассиев: После победы над Влодарчиком хочу стать абсолютным чемпионом

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В декабре 2016 года Мурат Гассиев завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в поединке с Денисом Лебедевым. И хотя после боя специалисты разошлись в оценке итогов этого поединка, Мурат был заранее уверен в своей победе и в правильности стратегии своего тренера знаменитого американца Абеля Санчеса, который помимо Гассиева тренирует в США также Геннадия Головкина. Бой с Лебедевым состоялся в Москве, на российской земле, чего не скажешь о следующем поединке Гассиева.

В июле в Монако состоялась жеребьевка Всемирной боксерской суперсерии, где и определился будущий соперник россиянина — польский боксер, выступающий в первом тяжелом весе, Кшиштоф Влодарчик. Четвертьфинальные бои пройдут уже в сентябре — октябре 2017 года. Победитель турнира в каждой весовой категории определится в мае следующего года и получит учрежденный организаторами приз Мохаммеда Али.

ПРОСТО ПОЛУЧИЛ ПОЯС ЧЕМПИОНА МИРА

— Мурат, в прошлом году, отвечая на вопрос относительно гонорара, за который вы согласились бы боксировать с Лебедевым, вы сказали, что Денис — ваш кумир с детства, и вы готовы с ним боксировать даже бесплатно. Сейчас уже все изменилось?

— Я и сейчас не звезда. Просто я получил пояс чемпиона мира по версии IBF, вот и все. Все были очень рады за меня в родной Северной Осетии. Мама, брат, друзья. Дома встретили очень тепло, хорошо. В аэропорту было много людей. Это, конечно, очень приятно.

— А с самим Денисом Лебедевым после вашего боя вы как-то общались?

— Нет, мы с ним не пересекались.

— У вас скоро состоится бой с Влодарчиком. Как вы оцениваете ваши шансы?

— По правилам Всемирной боксерской суперсерии четыре чемпиона мира могли выбрать себе любого соперника. Мой оппонент Кшиштоф Влодарчик является обязательным претендентом по версии IBF. Поэтому, чтобы правила не нарушать, решили выбрать его в качестве соперника.

НАХОЖУСЬ В ЛАГЕРЕ САНЧЕСА

— А вы уже начали готовиться к бою с Влодарчиком?

— Да, я недавно приехал в США, буду готовиться к встрече здесь. Я же был дома, во Владикавказе, поехал на жеребьевку и потом вернулся сюда. Сейчас я нахожусь в лагере Абеля Санчеса в «Биг Бэйр Лэйк». Мы тренируемся, как всегда, вместе, ничего не меняется. Бои Кшиштофа Влодарчика пока еще не просматривал. У меня сейчас проходит акклиматизация, но потом обязательно посмотрю.

— Кшиштоф — сложный для вас соперник?

— Очень серьезный противник. Это же экс-чемпион мира сразу по двум версиям. Много боев провел на профессиональном ринге. И я думаю, что мне предстоит хорошая проверка боевых качеств, к тому же в бою с ним я приобрету большой опыт.

— Влодарчик был соперником Григория Дрозда, когда тот еще выступал на профессиональном ринге. Вы не общались с Дроздом на тему поляка?

— Мы с Григорием разные боксеры по манере ведения боя. У нас разные стили. У меня есть тренер, мне нужно самому в ринг выходить и боксировать. Мне не свойственно спрашивать о сильных и слабых сторонах соперника. Получается, что я буду под него подстраиваться в этом случае. На ринге мне нужно реализовать то, что я делаю лучше всего, чтобы не пришлось ни под кого не подстраиваться.

МОЯ ЗАДАЧА ВЫХОДИТЬ В РИНГ И БОКСИРОВАТЬ

— А уже известно, где будет проходить ваш бой с Кшиштофом?

— Нет, еще неизвестно, идут переговоры, я вот жду. Скорее всего, этот бой состоится в США. По большому счету для меня не играет роли, где организован поединок. Главное — соперник, ринг. Хотелось бы, конечно, чтобы бой состоялся дома, в России, с большим удовольствием боксирую на родной земле. Но тут от организаторов все зависит. Моя задача — выходить в ринг и боксировать. А место проведения — это уже работа промоутеров.

— Сейчас в России идут глобальные изменения в боксе. Любительский бокс хотят объединить с профессиональным. Как вы к этому относитесь?

— Если честно, то я не слежу за тем, что в любительском боксе происходит. Не интересуюсь. В моей жизни и так бокса слишком много, каждый день проходят тренировки.

— Вы живете в Америке достаточно давно. Уже не испытываете языкового барьера?

— Абель Санчес мой преподаватель не только в боксе, но и в изучении английского языка. Мы стараемся с ним разговаривать постоянно. Конечно, мой уровень владения разговорным английским стал гораздо выше, чем был, когда я приехал. Я уже третий год нахожусь за океаном. Очень рад, что попал в этот зал. У меня сегодня лучший тренер и лучший зал.

НЕ МОГУ ЗАГЛЯДЫВАТЬ В БУДУЩЕЕ

— Не успеваете соскучиться по России?

— Самое длительное время, которое я проводил в США, — это полгода. Благо сейчас есть постоянная связь с родными, скайп, вайбер, вотсап. Конечно, скучаешь по дому, но умом понимаешь, что это в сторону здесь отходит. На первом плане главная цель. Тренировки. Подготовка. То, зачем ты сюда приехал.

— У вас нет желания последовать примеру Сергея Ковалева и остаться жить в США?

— Нет, я хочу жить только в России. Мне дома спокойнее.

— Вы смотрели бой Ковалева с Уордом?

— Весь бой не смотрел, но знаю, что Сергей проиграл. Никакой предвзятости я не вижу. Я вовсе не считаю, что Ковалева засудили, а Уорд получил победу незаслуженно. Почему? Это же все на усмотрение судей. Судья посчитал, что надо было остановить бой. Думаю, можно было продолжить этот поединок. Но судье виднее.

— А чего вы для себя хотели бы добиться в боксе?

— Стать абсолютным чемпионом мира. В первую очередь мне нужно выиграть у Влодарчика, а там уже будем постепенно двигаться.

— Что вы собираетесь делать после завершения своей карьеры? Вы видите себя в боксе?

— Не могу заглядывать в будущее. Пусть все идет своим чередом. С божьей помощью все хорошо будет, без травм, а там посмотрим. Первое — это мой бой с Кшиштофом Влодарчиком. А там будет видно.

— Вы общаетесь близко с кем-то из тех ребят, с кем вы ездили на жеребьевку в Монако?

— Только с Дмитрием Кудряшовым. Связь мы не поддерживаем, если где-то пересекаемся, всегда с удовольствием общаемся. Дружеское общение и все. А так лично ни с кем не знаком. Мы дружим с Геннадием Головкиным. У него все хорошо. Он тоже начал подготовку. В сентябре у Головкина поединок.

Мурат ГАССИЕВ

Родился 12 октября 1993 года во Владикавказе.

Рост 192 см. Размах рук 193 см.

Начал заниматься боксом в 2007 году, статус профессионала получил в 2011 году.

Провел на профессиональном ринге 25 боев, одержал 24 победы (1 бой признан несостоявшимся).

В 2016 году завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе.