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27 июля 2017, 11:48 | Бокс | Р-Спорт

Валуев: Поветкин вошел в рейтинги надолго и может провести бой за титул

МОСКВА, 27 июл — Р-Спорт, Олег Богатов. Российский боксер супертяжелого веса, экс-регулярный чемпион WBA Александр Поветкин вернулся в рейтинги ведущих организаций надолго и может добиться права на проведение титульного поединка по одной из престижных версий, заявил агентству «Р-Спорт» экс-чемпион мира WBA Николай Валуев.

Российский боксер <span class=error>супертяжелого</span> веса <nobr>экс-регулярный</nobr> чемпион WBA Александр <span class=error>Поветкин</span> вернулся в рейтинги ведущих организаций надолго и может добиться права на проведение титульного поединка по одной из престижных версий заявил агентству Р-Спорт <nobr>экс-чемпион</nobr> мира WBA Николай Валуев. Увеличить
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Поветкин, которому в сентябре исполнится 38 лет, в июле был возвращен в рейтинги и занимает седьмую позицию в топ-списке WBA, восьмую строчку в реестре WBO и 13-ю — в IBF. Россиянин в декабре 2016 года должен был поспорить за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Перед боем стало известно, что одна из допинг-проб спортсмена дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В марте WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок, а IBF заявила, что не будет включать Поветкина в рейтинги в течение года.

«В супертяжелом весе выступают более возрастные боксеры, чем в других весовых категориях, — сказал Валуев. — И я уверен, что Саша Поветкин еще сможет выйти на титульный бой. И он на него выйдет. Но Александру сейчас придется пройти путь в несколько боев с неплохими соперниками — для того, чтобы вновь подняться в рейтинге. Мне кажется, что его случай именно тот, когда промоутеры (соперников) могут раздуть ситуацию с допинг-скандалами. И вероятность того, что титульный бой Поветкина пройдет в России, крайне мала».

«(Чемпион мира WBA и IBF британец) Энтони Джошуа очень хорош, и я хотел бы посмотреть на его поединок с (обладателем чемпионского пояса WBC американцем) Деонтеем Уайлдером, — подчеркнул собеседник. — И я также считаю, что Саша может спокойно выйти на титульный бой с Джошуа. Но для Александра будет проблемой его не очень высокий, по сравнению с Джошуа, рост (показатели боксеров соответственно 188 и 198 сантиметров). Но я всегда верил в Сашу и не отказываюсь от этого».

В послужном списке россиянина значатся 32 победы и одно поражение — в 2013 году от обладавшего тогда чемпионскими поясами WBA (Super), IBF, WBO и IBO украинца Владимира Кличко.
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