Валуев: Поветкин вошел в рейтинги надолго и может провести бой за титул

Поветкин, которому в сентябре исполнится 38 лет, в июле был возвращен в рейтинги и занимает седьмую позицию в топ-списке WBA, восьмую строчку в реестре WBO и 13-ю — в IBF. Россиянин в декабре 2016 года должен был поспорить за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Перед боем стало известно, что одна из допинг-проб спортсмена дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В марте WBC отстранил Поветкина на неопределенный срок, а IBF заявила, что не будет включать Поветкина в рейтинги в течение года.

«В супертяжелом весе выступают более возрастные боксеры, чем в других весовых категориях, — сказал Валуев. — И я уверен, что Саша Поветкин еще сможет выйти на титульный бой. И он на него выйдет. Но Александру сейчас придется пройти путь в несколько боев с неплохими соперниками — для того, чтобы вновь подняться в рейтинге. Мне кажется, что его случай именно тот, когда промоутеры (соперников) могут раздуть ситуацию с допинг-скандалами. И вероятность того, что титульный бой Поветкина пройдет в России, крайне мала».

«(Чемпион мира WBA и IBF британец) Энтони Джошуа очень хорош, и я хотел бы посмотреть на его поединок с (обладателем чемпионского пояса WBC американцем) Деонтеем Уайлдером, — подчеркнул собеседник. — И я также считаю, что Саша может спокойно выйти на титульный бой с Джошуа. Но для Александра будет проблемой его не очень высокий, по сравнению с Джошуа, рост (показатели боксеров соответственно 188 и 198 сантиметров). Но я всегда верил в Сашу и не отказываюсь от этого».

В послужном списке россиянина значатся 32 победы и одно поражение — в 2013 году от обладавшего тогда чемпионскими поясами WBA (Super), IBF, WBO и IBO украинца Владимира Кличко.