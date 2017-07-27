Макгрегор: Мейвезер сможет получить реванш в октагоне
Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор заявил, что согласится дать реванш 12-кратному чемпиону мира по бокса Флойду
Мейвезеру-младшему только по правилам смешанных единоборств.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я жду 26 августа потому, что весь мир будет шокирован. Он напуган. Если когда он проснётся после нокаута, ему захочется реванша, он сможет получить его в октагоне», — приводит слова Макгрегора ESPN.
Макгрегор и Мейвезер сразятся по правилам бокса 26 августа в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter