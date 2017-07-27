Макгрегор: Мейвезер сможет получить реванш в октагоне

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«Я жду 26 августа потому, что весь мир будет шокирован. Он напуган. Если когда он проснётся после нокаута, ему захочется реванша, он сможет получить его в октагоне», — приводит слова Макгрегора ESPN.