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27 июля 2017, 1:07 | Бокс | Чемпионат.com

Макгрегор: Мейвезер сможет получить реванш в октагоне

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор заявил, что согласится дать реванш 12-кратному чемпиону мира по бокса Флойду Мейвезеру-младшему только по правилам смешанных единоборств.

Чемпион UFC в лёгком весе <span class=error>Конор</span> Макгрегор заявил что согласится дать реванш 12-кратному чемпиону мира по бокса <span class=error>Флойду</span> <nobr>Мейвезеру-младшему</nobr> только по правилам смешанных единоборств. Увеличить
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«Я жду 26 августа потому, что весь мир будет шокирован. Он напуган. Если когда он проснётся после нокаута, ему захочется реванша, он сможет получить его в октагоне», — приводит слова Макгрегора ESPN.

Макгрегор и Мейвезер сразятся по правилам бокса 26 августа в Лас-Вегасе.
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