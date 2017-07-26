МОК следит за ситуацией в Международной ассоциации бокса

Ранее члены исполкома AIBA на заседании в Москве выразили вотум недоверия действующему президенту организации 70-летнему тайваньцу Чинг-Куо Ву. Одной из причин такого решения стали серьезные финансовые проблемы организации, информацию о которых Чинг-Куо Ву опроверг. Президенту было предложено уйти в отставку по собственному желанию, однако он ответил отказом. Теперь судьбу президента AIBA определит внеочередной конгресс организации, который пройдет в течение трех ближайших месяцев.

Портал Insidethegames.biz также сообщает, что бывший исполнительный директор AIBA Хо Ким обвиняется в присвоении себе $10 млн. В настоящее время против него ведутся три уголовных дела в Швейцарии. Кроме того, 31 мая компанией First Commitment International Trade Company были поданы документы, призывающие AIBA вернуть $20 млн инвестиций.

«В конце декабря по просьбе МОК AIBA предоставила отчет о проблемах с финансовым управлением, — говорится в заявлении. — Затем AIBA проинформировала МОК о том, что нет доказательств, ставящих под сомнение результаты Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Также AIBA обязалась пересмотреть свою систему судейства перед Играми-2020. Кроме того, AIBA взяла на себя обязательство укреплять свою антидопинговую программу в соответствии со всемирным антидопинговым кодексом и значительно увеличить свой антидопинговый бюджет».

«МОК внимательно следит за ситуацией. Следуя решениям недавнего заседания исполнительного комитета AIBA, МОК собирает больше информации, чтобы иметь возможность определить, необходимы ли дальнейшие действия в рамках полномочий организации», — сообщается в заявлении МОК.