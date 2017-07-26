МОК следит за ситуацией в Международной ассоциации бокса
ТАСС, 26 июля. Международный олимпийский комитет (МОК) собирает информацию по ситуации в Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом сообщает портал Insidethegames.biz со ссылкой на заявление МОК.
Ранее члены исполкома AIBA на заседании в Москве выразили вотум недоверия действующему президенту организации 70-летнему тайваньцу
Портал Insidethegames.biz также сообщает, что бывший исполнительный директор AIBA Хо Ким обвиняется в присвоении себе $10 млн. В настоящее время против него ведутся три уголовных дела в Швейцарии. Кроме того, 31 мая компанией First Commitment International Trade Company были поданы документы, призывающие AIBA вернуть $20 млн инвестиций.
«В конце декабря по просьбе МОК AIBA предоставила отчет о проблемах с финансовым управлением, — говорится в заявлении. — Затем AIBA проинформировала МОК о том, что нет доказательств, ставящих под сомнение результаты Олимпийских игр в
«МОК внимательно следит за ситуацией. Следуя решениям недавнего заседания исполнительного комитета AIBA, МОК собирает больше информации, чтобы иметь возможность определить, необходимы ли дальнейшие действия в рамках полномочий организации», — сообщается в заявлении МОК.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter