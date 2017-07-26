Хрюнов: Фьюри еще вернется в бокс, у него возможен бой с Устиновым в конце 2017 года

Фьюри в среду в своем аккаунте в Instagram объявил о завершении карьеры. В своем последнем бою в ноябре 2015 года он победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. На счету британского боксера 25 побед (18 — нокаутом) в 25 боях. Фьюри ранее уже объявлял о завершении карьеры, но затем опроверг свое же заявление.

«Думаю, что Фьюри еще вернется. Вчера я разговаривал со своим английским партнером Фрэнком Уорреном. Александру Устинову предстоит бой с Фресом Окендо за титул WBA в супертяжелом весе. Если Александр одержит победу в этом бою, то далее одним из вероятных соперников Устинова может стать именно Фьюри. Мы обсуждали это с Уорреном. Бой Устинова с Фьюри мог бы пройти в конце 2017 года в Англии. В этом заинтересовано английское телевидение. Я думаю, что они еще расспросят Фьюри, ушел ли он на самом деле», — сказал Хрюнов по телефону.

«У Фьюри уже была история боя с Устиновым. Они взвесились тогда перед боем, но Александр положил руку на плечо Тайсону Фьюри. Рука показалась ему слишком тяжелой. И затем Фьюри в день боя не брал трубку и просто не пришел на бой», — добавил собеседник агентства.

По словам промоутера, если Фьюри снова откажется от боя с Устиновым, в Великобритании будет достаточно желающих выйти вместо него. «Если Фьюри снова не захочет выходить, пол-Англии выстроится, чтобы подраться с Устиновым, — сказал Хрюнов. — Это и Дэвид Хэй, и младший брат Тайсона Фьюри Хьюи, который присутствовал на последнем бое Устинова. Хьюи Фьюри затем спрашивал у Александра, который нокаутировал своего соперника в первом раунде: «Ты почему такой злой, почему так сильно бил?».