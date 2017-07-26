Хрюнов: Фьюри еще вернется в бокс, у него возможен бой с Устиновым в конце 2017 года
МОСКВА, 26 июл —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри еще вернется в бокс, есть вероятность боя между ним и россиянином Александром Устиновым в конце года в Великобритании, заявил агентству «Р-Спорт» промоутер отечественного спортсмена Владимир Хрюнов.
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Фьюри в среду в своем аккаунте в Instagram объявил о завершении карьеры. В своем последнем бою в ноябре 2015 года он победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. На счету британского боксера 25 побед (18 — нокаутом) в 25 боях. Фьюри ранее уже объявлял о завершении карьеры, но затем опроверг свое же заявление.
«Думаю, что Фьюри еще вернется. Вчера я разговаривал со своим английским партнером Фрэнком Уорреном. Александру Устинову предстоит бой с Фресом Окендо за титул WBA в супертяжелом весе. Если Александр одержит победу в этом бою, то далее одним из вероятных соперников Устинова может стать именно Фьюри. Мы обсуждали это с Уорреном. Бой Устинова с Фьюри мог бы пройти в конце 2017 года в Англии. В этом заинтересовано английское телевидение. Я думаю, что они еще расспросят Фьюри, ушел ли он на самом деле», — сказал Хрюнов по телефону.
«У Фьюри уже была история боя с Устиновым. Они взвесились тогда перед боем, но Александр положил руку на плечо Тайсону Фьюри. Рука показалась ему слишком тяжелой. И затем Фьюри в день боя не брал трубку и просто не пришел на бой», — добавил собеседник агентства.
По словам промоутера, если Фьюри снова откажется от боя с Устиновым, в Великобритании будет достаточно желающих выйти вместо него. «Если Фьюри снова не захочет выходить,
«Нужно учитывать, что Тайсон Фьюри — цыган, и завтра он может передумать и вернуться в бокс.
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