Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30503580/
26 июля 2017, 22:14 | Бокс | Р-Спорт

Хрюнов: Фьюри еще вернется в бокс, у него возможен бой с Устиновым в конце 2017 года

МОСКВА, 26 июл — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри еще вернется в бокс, есть вероятность боя между ним и россиянином Александром Устиновым в конце года в Великобритании, заявил агентству «Р-Спорт» промоутер отечественного спортсмена Владимир Хрюнов.

Выступление Рода Стюарта перед боем Владимир Кличко - Тайсон Фьюри. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AP 2017

Фьюри в среду в своем аккаунте в Instagram объявил о завершении карьеры. В своем последнем бою в ноябре 2015 года он победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. На счету британского боксера 25 побед (18 — нокаутом) в 25 боях. Фьюри ранее уже объявлял о завершении карьеры, но затем опроверг свое же заявление.

«Думаю, что Фьюри еще вернется. Вчера я разговаривал со своим английским партнером Фрэнком Уорреном. Александру Устинову предстоит бой с Фресом Окендо за титул WBA в супертяжелом весе. Если Александр одержит победу в этом бою, то далее одним из вероятных соперников Устинова может стать именно Фьюри. Мы обсуждали это с Уорреном. Бой Устинова с Фьюри мог бы пройти в конце 2017 года в Англии. В этом заинтересовано английское телевидение. Я думаю, что они еще расспросят Фьюри, ушел ли он на самом деле», — сказал Хрюнов по телефону.

«У Фьюри уже была история боя с Устиновым. Они взвесились тогда перед боем, но Александр положил руку на плечо Тайсону Фьюри. Рука показалась ему слишком тяжелой. И затем Фьюри в день боя не брал трубку и просто не пришел на бой», — добавил собеседник агентства.

По словам промоутера, если Фьюри снова откажется от боя с Устиновым, в Великобритании будет достаточно желающих выйти вместо него. «Если Фьюри снова не захочет выходить, пол-Англии выстроится, чтобы подраться с Устиновым, — сказал Хрюнов. — Это и Дэвид Хэй, и младший брат Тайсона Фьюри Хьюи, который присутствовал на последнем бое Устинова. Хьюи Фьюри затем спрашивал у Александра, который нокаутировал своего соперника в первом раунде: «Ты почему такой злой, почему так сильно бил?».

«Нужно учитывать, что Тайсон Фьюри — цыган, и завтра он может передумать и вернуться в бокс. По-моему, он уже третий раз делает такое заявление. Я виделся с ним в конце мая, и весит он килограммов 160. Так скажем, он не очень быстро двигается. Тайсону Фьюри удалось сделать самое главное — он смог победить Владимира Кличко и нанести удар по монополии братьев Кличко в мировом боксе. Нужно благодарить Фьюри за то, что пояса разошлись по разным боксерам, началось движение, появилась новая кровь. Яркий пример тому — Энтони Джошуа», — добавил промоутер.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
26 июля

Небесная красота и неземные формы несостоявшейся спортсменки Аптон

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса