Бой Усика и Хука станет первым во Всемирной серии бокса
Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBO Александр Усик и
экс-чемпион мира Марко Хук проведут поединок 9 сентября в Берлине.
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Боксёры встретятся в рамках ¼ финала Всемирной серии бокса (WBSS). Их бой станет первым в рамках серии, сообщает официальный сайт WBSS.
Ранее стало известно, что чемпион WBC Майрис Бриедис проведёт свой бой с Майком Пересом 30 сентября в Риге. Даты и места проведения поединков Мурата Гассиева с Кшиштофом Влодарчиком и Юниера Дортикоса с Дмитрием Кудряшовым ещё не объявлены.
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