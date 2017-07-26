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26 июля 2017, 21:53 | Бокс | Чемпионат.com

Бой Усика и Хука станет первым во Всемирной серии бокса

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBO Александр Усик и экс-чемпион мира Марко Хук проведут поединок 9 сентября в Берлине.

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBO Александр Усик и <nobr>экс-чемпион</nobr> мира Марко Хук проведут поединок 9 сентября в Берлине. Увеличить
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Боксёры встретятся в рамках ¼ финала Всемирной серии бокса (WBSS). Их бой станет первым в рамках серии, сообщает официальный сайт WBSS.

Ранее стало известно, что чемпион WBC Майрис Бриедис проведёт свой бой с Майком Пересом 30 сентября в Риге. Даты и места проведения поединков Мурата Гассиева с Кшиштофом Влодарчиком и Юниера Дортикоса с Дмитрием Кудряшовым ещё не объявлены.
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Хрюнов: Фьюри еще вернется в бокс, у него возможен бой с Устиновым в конце 2017 года

МОСКВА, 26 июл — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри еще вернется в бокс, есть вероятность боя между ним и россиянином Александром Устиновым в конце года в Великобритании, заявил агентству «Р-Спорт» промоутер отечественного спортсмена Владимир Хрюнов.
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