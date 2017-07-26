Бой Усика и Хука станет первым во Всемирной серии бокса

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Боксёры встретятся в рамках ¼ финала Всемирной серии бокса (WBSS). Их бой станет первым в рамках серии, сообщает официальный сайт WBSS.

Ранее стало известно, что чемпион WBC Майрис Бриедис проведёт свой бой с Майком Пересом 30 сентября в Риге. Даты и места проведения поединков Мурата Гассиева с Кшиштофом Влодарчиком и Юниера Дортикоса с Дмитрием Кудряшовым ещё не объявлены.