Экс-чемпион мира по боксу британец Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
МОСКВА, 26 июл —
Р-Спорт. Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.
Фьюри в своем последнем бою в ноябре 2015 года победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. Осенью 2016 года стало известно, что две
«Мне посчастливилось в моей жизни и карьере добиться наивысших результатов в боксе, это было эпическое путешествие. Спасибо всем болельщикам, которые поддерживали и верили в меня. Надеюсь, вам это понравилось, как и мне. Конец», — написал Фьюри в своем аккаунте в Instagram.
Фьюри ранее уже объявлял о завершении карьеры, но затем опроверг свое же заявление.
На счету Фьюри 25 побед (18 — нокаутом) в 25 боях.
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