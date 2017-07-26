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https://sport.mail.ru/news/boxing/30502824/
26 июля 2017, 20:28 | Бокс | Р-Спорт

Экс-чемпион мира по боксу британец Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 26 июл — Р-Спорт. Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Фьюри в своем последнем бою в ноябре 2015 года победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. Осенью 2016 года стало известно, что две допинг-пробы британца дали положительный результат на метаболит кокаина. Британский боксерский совет 13 октября временно приостановил лицензию 28-летнего спортсмена до завершения допингового расследования.

«Мне посчастливилось в моей жизни и карьере добиться наивысших результатов в боксе, это было эпическое путешествие. Спасибо всем болельщикам, которые поддерживали и верили в меня. Надеюсь, вам это понравилось, как и мне. Конец», — написал Фьюри в своем аккаунте в Instagram.

Фьюри ранее уже объявлял о завершении карьеры, но затем опроверг свое же заявление.

На счету Фьюри 25 побед (18 — нокаутом) в 25 боях.
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