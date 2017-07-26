«Мне кричали “Мейвезер тебя порвет!” и бежали фоткаться». Казахстанский двойник МакГрегора рассказал о пранке в США

Видеоблогер и первый вице-президент казахстанской федерации Street Workout Бадургов рассказал Vesti.kz о том, как проходили съемки, планирует ли он еще ролики в образе ирландца и что думает о пранке на тему боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.

— Ваше видео наделало много шума уже сейчас. Расскажите, как долго готовились к съемке?

— Вообще никак не готовились к этому пранку, сценария не было. Нашли машину, за день купили футболку, рубашку, брюки под стиль Конора, прическу в этот же день сделал, как у него. На следующий день в восемь утра приехали гримеры, больше пяти часов все это заняло, татуировки навели, уши ломаные сделали, прическу. Не успел я выйти на улицу мне начали кричать «Конор-Конор!».

— Были ли те, кто понял, что вы ненастоящий Конор МакГрегор?

— Никто не заподозрил, что это фейк, все думали, что это Конор. Долго не находились на одном месте, максимум пять-шесть минут, чтобы «палева» не было. Мы переживали и думали, что фанаты Мейвезера могут что-то сделать. Были такие ребята, которые кричали «Мейвезер тебя порвет!», но сами подбегали и фотографировались.

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— А как вы сами относитесь к МакГрегору? Сможет он, на ваш взгляд, навязать борьбу Флойду Мейвезеру 26 августа?

— За МакГрегором последние два года плотно слежу. Что мне больше всего нравится, так это его уверенность в себе, то, что он уверенно говорит, что он выиграет. Каждый его бой, каждое его шоу, как он это делает — это не описать. Так классно смотреть!

Я однозначно за Конора. Он — боец UFC, у него удар хорошо поставлен. У него длиннее руки, чем у Мейвезера и у него есть очень хорошая фишка во время боя, когда он держит бойцов на дистанции.

— Где будете смотреть бой, по телевизору или на арене?

— Если Конор не выйдет на связь, то по телевизору, а если выйдет, то надеюсь буду смотреть там, на первых рядах. Конечно, я не буду напрашиваться на то, чтобы прийти на бой. Но если Конор выйдет на связь, попытаемся пообщаться. Однозначно я ему сделаю несколько предложений с его участием, которые смогут его заинтересовать как шоумена. То, что я сейчас сделал в плане пранка это для него как раз шоу, ему это выгодно перед боем.

Если не получится выйти на связь с Конора, то у меня есть план «Б», еще сделаем один «бум», который всех людей шокирует. Если он не выйдет на связь, после этого плана «Б» он точно свяжется.

— А через две недели после этого боя будет еще один большой поединок — наш Геннадий Головкин выйдет на ринг против Сауля Альвареса. Как этот бой закончится, на ваш взгляд, и не планируете ли к нему какой-нибудь громкий пранк?

— Однозначно болею за Гену, знаю, что он выиграет. Но этот бой для него будет тяжелым. Он почувствует разницу с предыдущими соперниками. Альварес — это очень сильный боец, очень рейтинговый. Очень интересно будет на это посмотреть. Для Гены это исторический бой. Топим за Гену, он выиграет, он чемпион. По поводу пранка: у меня был один проект, есть сценарий, но я не знаю, успею ли я его реализовать или нет.

Ранее Бадургов уже отмечался громкими пранками в США. Так, большую популярность в фейсбуке набрал ролик, где он в образе пенсионера удивлял толпу элементами Street Workout.

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