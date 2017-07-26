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https://sport.mail.ru/news/boxing/30502031/
26 июля 2017, 18:42 | Бокс | Чемпионат.com

Макгрегор: Тайсон, ты смотришь на нового Дона Кинга, сынок

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор ответил экс-чемпиону супертяжёлой категории в боксе Майку Тайсону.

Ранее Тайсон заявил, что Макгрегор напрасно согласился драться с Флойдом Мейвезером-младшим по правилам бокса, так как у него нет шансов на победу.

«Всё здорово, Майк, но ты смотришь на нового Дона Кинга, сынок. Деньги мои. Всем придётся съесть свои слова и молчать до конца дней, пока я до конца своих дней ем лобстеров», — написал Макгрегор в «Инстаграме».

Макгрегор и Мейвезер-младший сразятся 26 августа в Лас-Вегасе.
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