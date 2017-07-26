Головкин: «Канело» не является большим чемпионом
Казахстанский боксер Геннадий Головкин накануне поединка с Саулем «Канело» Альваресом дал интервью, в котором рассказал о своем тренере и о том, ощущает ли он себя звездой.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Бой Головкина с Альваресом пройдет 16 сентября.
— Геннадий, этот бой может войти в историю. Что поединок значит для вас и отличается ли от других боев?
— Каждый новый бой отличается от предыдущего. Определенно это мой самый большой бой. Не знаю, все отличаются.
— Нужно ли вносить в тренировочный лагерь
— Нет, я ничего менять не буду. Я также усердно работаю в лагере, в зале. Я знаю свою работу.
— Я видел вашу работу сегодня, а Абель Санчес даже меня потренировал. Мы поработали на мешках. Но быстро ли вам удалось привыкнуть к работе с Абелем Санчесом, когда перебрался в Биг Беар?
— Не могу сказать, что это заняло у меня много времени. Я помню свою первую тренировку, я пришел с маленькой сумкой. Это не только моя работа. Понимаете, бокс — часть моей жизни. Я знаю свою работу. Привыкнуть было легко. Хватило буквально пары ударов.
— Ну, а как на счет требований Санчеса. Как долго приходилось привыкать к ним. Когда вы поверили в то, что этот тренер вам подходит?
— Санчес — отличный мужик и профессионал своего дела. Я верю ему. Самое главное — это усердная работа каждый день. Ты должен быть сфокусированным на процессе, сконцентрированным. Тогда будешь чемпионом. И ничего не добьешься, если потеряешь концентрацию, потеряешь время.
— Когда вы осознали, что являетесь лучшим боксером своего времени?
— Не могу согласиться с этим, потому что у каждого боксера свой стиль, свои возможности и своя весовая категория. «Окей, Мухаммед Али — самый великий в мире, ты — второй, и так далее» — нет, я не могу так сказать, потому что все разные. Тяжеловесы — большие парни, с мощными ударами. Легковесы — быстрые. Я номер второй? Это неинтересно для меня. То же касается и рейтинга P4P. Все мы разные. Все со своими особенностями. Утверждать
— Я сейчас не хочу вдаваться религию, но может у вас есть особое отношение к боксу? Вы всегда говорите «это бокс» или «это моя работа» — значит ли это
— Иногда бокс может быть очень опасен, это очень опасная работа. И это опасный спорт. Нужно все время сохранять концентрацию. А это тренировочный процесс, который может затянуться на два месяца или 12 недель перед боем. Всё зависит от времени и от ситуации.
— Когда вы пришли сюда, у вас была только одна сумка и ничего кроме этого. Никто вас не знал. Сейчас многое изменилось. Вы — «звезда». У вас дом в красивейшем месте
— Да я не чувствую никаких изменений. Известность никак не повлияла на меня. Я — боксер. Да,
— Но вы все равно главная звезда Казахстана, в котором вы надеетесь
— Я не герой в моей стране. Серьезно. Это не так важно для меня, вроде, «он звезда», «он медийная личность». Повторюсь, я всего лишь боксер.
— Хорошо, вы боксер. Как и благодаря чему люди запомнят Головкина в боксе?
— Хм, хороший вопрос. Даже не знаю.
— Как вы уже сказали, бой с «Канело» отличается от остальных. Что для вас он значит и что нужно сделать, чтобы выйти победителем из этого поединка?
— Бой с Альваресом очень важен для нас. «Канело» — особенный боксер. Но он не является
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter