Президент AIBA Чинг-Куо Ву отказался уходить в отставку

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Ранее 13 членов исполкома выразили главе организации вотум недоверия. Одним из мотивов являлись серьезные финансовые проблемы организации.

Чинг-Куо Ву занял пост президента AIBA в 2006 году, сменив в этой должности пакистанца Анвара Чоудри. В ноябре 2014 года Чинг-Куо Ву был переизбран президентом AIBA на третий срок на безальтернативной основе. С 2012 года функционер входит в состав исполнительного комитета Международного олимпийского комитета.

Заседание исполкома AIBA прошло во вторник в Москве.