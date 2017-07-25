Президент AIBA Чинг-Куо Ву отказался уходить в отставку
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации бокса (AIBA)
Чинг-Куо Ву отказался уходить в отставку по собственному желанию. Об этом он объявил на исполкоме AIBA в Москве.
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Ранее 13 членов исполкома выразили главе организации вотум недоверия. Одним из мотивов являлись серьезные финансовые проблемы организации.
Заседание исполкома AIBA прошло во вторник в Москве.
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