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https://sport.mail.ru/news/boxing/30492002/
25 июля 2017, 21:11 | Бокс | ТАСС

Президент AIBA Чинг-Куо Ву отказался уходить в отставку

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву отказался уходить в отставку по собственному желанию. Об этом он объявил на исполкоме AIBA в Москве.

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Ранее 13 членов исполкома выразили главе организации вотум недоверия. Одним из мотивов являлись серьезные финансовые проблемы организации.

Чинг-Куо Ву занял пост президента AIBA в 2006 году, сменив в этой должности пакистанца Анвара Чоудри. В ноябре 2014 года Чинг-Куо Ву был переизбран президентом AIBA на третий срок на безальтернативной основе. С 2012 года функционер входит в состав исполнительного комитета Международного олимпийского комитета.

Заседание исполкома AIBA прошло во вторник в Москве.
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Чинг-Куо Ву будет продолжать возглавлять AIBA до следующего конгресса организации

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву после вотума недоверия со стороны членов исполкома будет продолжать занимать пост до следующего конгресса организации, который пройдет в течение трех месяцев. Об этом журналистам сообщил вице- президент AIBA Франко Фалчинелли.
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