Чинг-Куо Ву будет продолжать возглавлять AIBA до следующего конгресса организации
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации бокса (AIBA)
Чинг-Куо Ву после вотума недоверия со стороны членов исполкома будет продолжать занимать пост до следующего конгресса организации, который пройдет в течение трех месяцев. Об этом журналистам сообщил вице- президент AIBA Франко Фалчинелли.
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Во вторник 13 членов исполкома выразили вотум недоверия 70-летнему Ву.
«Ву будет продолжать работать до внеочередного конгресса, он имеет на это право», — сказал Фалчинелли.
«Заседание прошло в катастрофической атмосфере, был вынесен вотум недоверия президенту. В течение трех месяцев мы проведем внеочередное заседание. Также у нас есть серьезные финансовые проблемы и другие вопросы», — добавил он.
Заседание исполкома AIBA проходило с 24 по 25 июля в Москве.
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