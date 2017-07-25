В случае победы Файфер получит право на бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира IBF.

На счету 26-летнего россиянина 20 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения.

В активе 30-летнего Райта 16 побед (13 нокаутом), 2 поражения и ничья.