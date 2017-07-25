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25 июля 2017, 15:56 | Бокс | ТАСС

Бой за титул интернационального чемпиона IBF Файфер — Райт пройдет 18 августа в Краснодаре

ТАСС, 25 июля. Россиянин Руслан Файфер проведет защиту титула интернационального чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первой тяжелой весовой категории в поединке с американцем Энтони Райтом 18 августа в Краснодаре в рамках турнира «Ночь чемпионов». Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В случае победы Файфер получит право на бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира IBF.

На счету 26-летнего россиянина 20 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения.

В активе 30-летнего Райта 16 побед (13 нокаутом), 2 поражения и ничья.
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