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https://sport.mail.ru/news/boxing/30487983/
25 июля 2017, 14:26 | Бокс | Lenta.Ru

Мужчина купил тренировку с Виталием Кличко за 5,7 тысячи долларов

Спортивная тренировка с мэром Киева Виталием Кличко продана на благотворительных торгах на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro за 150 тысяч гривен (около 5,7 тысячи долларов). Об этом сообщается на официальной странице ProZorro в Facebook.

Аукцион завершился 25 июля. Победителем стал Михаил Булыгин. Дополнительная информация о мужчине не сообщается. Средства, полученные за реализацию этого лота, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику киевского Института нейрохирургии.

Виталий Кличко носит звания «почетный» и «вечный» чемпион мира по версии всемирного боксерского совета (WBC). Кличко владел чемпионским поясом этой организации с 2004 по 2005 годы, а также с 2008 по 2013 год. Спортсмен c 1999 по 2000 год имел титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и с 2004-го по 2005-й — по версии журнала The Ring.

Последний бой на профессиональном ринге Кличко провел в сентябре 2012 года. С июня 2014-го занимает должность мэра Киева.
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