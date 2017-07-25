Мужчина купил тренировку с Виталием Кличко за 5,7 тысячи долларов

Аукцион завершился 25 июля. Победителем стал Михаил Булыгин. Дополнительная информация о мужчине не сообщается. Средства, полученные за реализацию этого лота, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику киевского Института нейрохирургии.

Виталий Кличко носит звания «почетный» и «вечный» чемпион мира по версии всемирного боксерского совета (WBC). Кличко владел чемпионским поясом этой организации с 2004 по 2005 годы, а также с 2008 по 2013 год. Спортсмен c 1999 по 2000 год имел титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и с 2004-го по 2005-й — по версии журнала The Ring.

Последний бой на профессиональном ринге Кличко провел в сентябре 2012 года. С июня 2014-го занимает должность мэра Киева.

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