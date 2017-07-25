Ковалев подал официальный протест на результат боя-реванша с Уордом
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев (30−2−1, 26 КО) подал официальный протест в Атлетическую комиссию штата Невада с целью изменить результат боя-реванша с американцем Андре Уордом (32−0, 16 КО).
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Их второй поединок состоялся 17 июня в
Журналисты LVRJ раздобыли текст протеста, который, в частности, содержит такие строки: «Очень важно, что Комиссия понимает — протест не является попыткой подвергнуть сомнению компетенцию рефери, не более чем видеоповторы в футбольной или бейсбольной лигах подвергают сомнению компетенцию судей. Это лишь возможность добиться правды там, где могла быть допущена ошибка. (Рефери боя) мистер Уикс входит в наш список высококомпетентных судей, и ничего здесь не должно восприниматься, как сомнение в его компетенции».
В протесте отмечается, что Уорд намеренно бил Ковалева ниже пояса каждый раз, когда попадал в опасную ситуацию: «Из-за неверной трактовки правил Уорд наносил удары ниже пояса каждый раз, когда попадал в неприятности. Мы отправляем видео, на котором видно большое количество таких ударов».
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