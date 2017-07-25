Ковалев подал официальный протест на результат боя-реванша с Уордом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Их второй поединок состоялся 17 июня в Лас-Вегасе (США) и завершился победой американца техническим нокаутом в восьмом раунде. Ковалев намерен добиться того, чтобы бой был признан «не состоявшимся».

Журналисты LVRJ раздобыли текст протеста, который, в частности, содержит такие строки: «Очень важно, что Комиссия понимает — протест не является попыткой подвергнуть сомнению компетенцию рефери, не более чем видеоповторы в футбольной или бейсбольной лигах подвергают сомнению компетенцию судей. Это лишь возможность добиться правды там, где могла быть допущена ошибка. (Рефери боя) мистер Уикс входит в наш список высококомпетентных судей, и ничего здесь не должно восприниматься, как сомнение в его компетенции».

В протесте отмечается, что Уорд намеренно бил Ковалева ниже пояса каждый раз, когда попадал в опасную ситуацию: «Из-за неверной трактовки правил Уорд наносил удары ниже пояса каждый раз, когда попадал в неприятности. Мы отправляем видео, на котором видно большое количество таких ударов».