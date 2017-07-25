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25 июля 2017, 9:53 | Бокс | ТАСС

Источник: Чинг-Куо Ву может покинуть пост главы AIBA по собственному желанию

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) тайванец Чинг-Куо Ву может покинуть пост главы организации по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщил источник в AIBA.

«В ближайшее время Чинг-Куо Ву может написать заявление с просьбой об отставке ввиду того, что ему выражен вотум недоверия. После этого будет внеочередной конгресс», — сообщил источник.

Официальный комментарий AIBA ТАСС пока получить не удалось.

Ранее 13 членов исполкома AIBA на заседании выразили вотум недоверия Ву.

Заседание исполкома организации проходит в понедельник — вторник в Москве. Чинг-Куо Ву занимает пост президента AIBA с 2006 года.
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Новости Бокса

Исполком AIBA выразил вотум недоверия президенту организации Чинг-Куо Ву

Исполком AIBA выразил вотум недоверия президенту организации Чинг-Куо Ву

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Члены исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA) на заседании выразили вотум недоверия действующему президенту организации Чинг-Куо Ву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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