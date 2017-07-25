Источник: Чинг-Куо Ву может покинуть пост главы AIBA по собственному желанию
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) тайванец
Чинг-Куо Ву может покинуть пост главы организации по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщил источник в AIBA.
«В ближайшее время
Официальный комментарий AIBA ТАСС пока получить не удалось.
Ранее 13 членов исполкома AIBA на заседании выразили вотум недоверия Ву.
Заседание исполкома организации проходит в понедельник — вторник в Москве.
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