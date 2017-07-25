Источник: Чинг-Куо Ву может покинуть пост главы AIBA по собственному желанию

«В ближайшее время Чинг-Куо Ву может написать заявление с просьбой об отставке ввиду того, что ему выражен вотум недоверия. После этого будет внеочередной конгресс», — сообщил источник.

Официальный комментарий AIBA ТАСС пока получить не удалось.

Ранее 13 членов исполкома AIBA на заседании выразили вотум недоверия Ву.