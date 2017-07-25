Исполком AIBA выразил вотум недоверия президенту организации Чинг-Куо Ву
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Члены исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA) на заседании выразили вотум недоверия действующему президенту организации
Чинг-Куо Ву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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13 членов исполкома организации проголосовали за такое решение.
Заседание исполкома AIBA проходит во вторник в Москве.
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