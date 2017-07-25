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https://sport.mail.ru/news/boxing/30484022/
25 июля 2017, 9:24 | Бокс | ТАСС

Исполком AIBA выразил вотум недоверия президенту организации Чинг-Куо Ву

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Члены исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA) на заседании выразили вотум недоверия действующему президенту организации Чинг-Куо Ву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

<nobr>Чинг-Куо</nobr> Ву занимает пост президента AIBA с 2006 года. Увеличить
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13 членов исполкома организации проголосовали за такое решение.

Заседание исполкома AIBA проходит во вторник в Москве. Чинг-Куо Ву занимает пост президента AIBA с 2006 года.
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